ЦУР проконтролирует сроки отработки обращений о покосе борщевика

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1373 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 1089. Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артем Марышев.

В блоке «ЖКХ» больше всего сообщений касалось вопросов, связанных с плохим качеством воды.

Блок «Благоустройство» представлен вопросами, касающихся ям во дворах. Также пользователи сообщали о необходимости замены асфальта на дворовых территориях и ненадлежащем состоянии детских площадок.

По последней проблеме наибольшее число сигналов поступило из Североморска. Так, например, на улице Сизова, 14 разрушено покрытие и сломаны игровые элементы. В опасном состоянии находится площадка на улице Сизова, 17. На улице Корабельной, 29 управляющая компания около месяца не может установить забор вокруг детского игрового комплекса.

Администрации ЗАТО г.Североморск рекомендовано проинформировать жителей о сроках устранения проблем.

«Очень актуальной остаётся проблема несанкционированных свалок автомобильных шин во дворах населенных пунктов. ЦУР готов провести оперативный мониторинг сигналов жителей и предоставить администрациям перечень актуальных адресов территорий со складированными шинами», — отметил Артем Марышев.

Также северяне продолжают сигнализировать о необходимости покоса борщевика. Сообщения поступают из многих муниципальных образований.

«Что касается сообщений о покосе борщевика. Обращаюсь к главам администраций, вы способны сделать это быстро и в кратчайшие сроки. Прошу ЦУР проконтролировать сроки исполнения этих обращений. На следующем оперативном совещании прошу доложить о результатах отработки», — заключила первый вице-губернатор Оксана Демченко.