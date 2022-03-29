ЦУР проведет выездной контроль по сообщениям о нерасчищенных дворах

На прошлой неделе в Центр управления регионом Мурманской области поступило 1367 сообщений от северян. Отработано за этот же период 953. Сообщения поступали в социальных сетях и на портале «Наш Север». Об этом рассказал на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по уборке снега на дворовых и общественных территориях и благоустройства, в целом, на второе место вышел блок «ЖКХ», далее идут блоки «Дороги» и «Экономика и бизнес».

Ухудшение погодных условий спровоцировало рост сообщений о нерасчищенных дворах в Мончегорске, Оленегорске и Ковдорском районе.

«Для контроля качества выполненных работ по сообщениям северян на этой неделе специалисты Центра управления регионом проведут плановый выезд по адресам из сообщений граждан», – сообщил Алексей Медведев.

Большинство сообщений в блоке «Дороги» касалось необходимости расчистки дорог. Чаще всего жалобы оставляли жители Оленегорска, Кандалакшского района и Мурманска. Из-за схода снега с дорог ожидаемо обострилась проблема ям и выбоин на дорогах. Больше всего жалоб на эту проблему поступило из Североморска и Мурманска.

В блоке «ЖКХ» больше всего сообщений о протечках кровли поступило из Мурманска и Кольского района. Все адреса были переданы в управляющие компании, которые пообещали предпринять меры по устранению причин протечек.