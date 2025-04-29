ЦУР: рост числа сообщений о ямах связан с поручением провести инвентаризацию дорог региона до 1 мая

С 21 по 27 апреля Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 740 сообщений от жителей в социальных сетях. Это на 9% меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом вчера на оперативном совещании правительства рассказала заместитель руководителя ЦУР Мурманской области Евгения Ульянова.

Наиболее актуальными темами недели стали: уборка дворов от снега и наледи; ямы на дорогах; капитальный ремонт домов; вопросы социальных выплат; оказание медицинской помощи.

На фоне активного таяния снега в регионе увеличилось число жалоб в сферах благоустройства и дорожного хозяйства: жители сообщали о необходимости вывоза снега и устранения ям на дорогах. В социальной сфере пользователи уточняли сроки получения выплат.

Рост числа сообщений о ямах связан с поручением провести инвентаризацию дорог региона до 1 мая — жители активно информируют о проблемных участках.

В Мурманске за неделю зафиксировано снижение числа сообщений на 11%. Горожане сообщали о ямах на улицах Беринга, Аскольдовцев, Ломоносова, Свердлова, Домостроительной, Траловой, Кольском проспекте. Также мурманчане интересовались сроками капитального ремонта домов и жаловались на задержки социальных выплат.

В здравоохранении оставались актуальными жалобы на длительное ожидание записи к врачам.

По числу обращений на тысячу населения показатель, превышающий средний уровень, выявлен в ЗАТО город Заозерск. Здесь выросло количество сообщений о необходимости расчистки дорог и дворов от снега. Также жители жаловались на проблемы с качеством воды, перебои с горячей водой и нашествие грызунов.

Отдельного внимания требуют примеры неоперативной отработки. Так, в Апатитах региональный оператор задержал вывоз крупногабаритного мусора с площадки на улице Дзержинского, 43–45. В Печенгском округе сроки ремонта подвального помещения дома на улице Ленина, 37 в Заполярном были перенесены.

Несмотря на отдельные недочеты, 63% сообщений за минувшую неделю были отработаны: проблемы решены, либо предоставлены необходимые разъяснения. Остальные обращения находятся в работе с планируемыми сроками решения на текущей неделе.

«Хотим отметить профессиональную работу коллег из Министерства государственного жилищного надзора и энергетики Мурманской области, Министерства образования региона, а также администраций Кольского и Кандалакшского округов, которые активно взаимодействовали с жителями даже в выходные дни», — сказала Евгения Ульянова.

Среди примеров успешно решенных проблем заместитель руководителя ЦУР Мурманской области выделила ремонт поручней в Полярном, восстановление дорожного ограждения в Кировске и расчистку снега в Североморске.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/