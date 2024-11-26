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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.24 13:00

ЦУР: северяне стали чаще жаловаться на агрессивное поведение бездомных собак

За неделю ЦУР зафиксировал 983 сообщения в социальных сетях. Отмечено снижение числа сигналов в сравнении с прошлой неделей на 18%. Об этом вчера сообщила на оперативном совещании областного правительства и.о. руководителя ЦУР Мурманской области Евгения Ульянова. Основные тематики: плата за жилищно-коммунальные услуги, неисправность или отсутствие освещения, уборка дорог от снега и наледи, отлов безнадзорных животных, ремонт и содержание медицинских учреждений.

Отмечается рост активности пользователей соцсетей в блоке «Безопасность и правопорядок». Это связано с обсуждением вопросов об отлове и содержании безнадзорных животных. Еженедельно практически во всех крупных населнных пунктах фиксируются сигналы жителей на агрессивное поведение бездомных собак, начиная со второго полугодия текущего года число таких жалоб увеличилось более чем в 1,5 раза.

По областному центру количество сообщений снизилось на 21%. Мурманчане задавали вопросы, связанные с квитанциями за воду и способами передачи показаний счетчиков, сообщали о необходимости расчистки дворовых проездов от снега и наледи, просили дать разъяснения по проекту «Витаминизация» и уточняли целесообразность использования пескосоляной смеси для обработки дорог от наледи.

Евгения Ульянова привела негативные примеры затягивания решений ряда проблем, о которых сигнализировали северяне. По дороге из Мурманска в Колу на улице Дорожной произошёл провал грунта. Об этом пользователь сообщил 16 сентября. Администрация Кольского района пообещала решить проблему к 1 октября, но затем перенесла сроки несколько раз, в итоге планирует завершить работы лишь к 29 ноября.

30 сентября жительница Кандалакши рассказала, что ремонт двора дома №32 на улице Пронина не завершён. Администрация ответила, что подрядчик выполнит работы по устройству лотков для водоотведения до 19 октября, потом до 20 ноября, а далее сообщила, что настали неблагоприятные погодные условия, и работы завершатся только в следующем году. 

И.о. руководителя ЦУР отметила и эффективную отработку жалоб, поблагодарив коллег за оперативное решение проблем жителей. В Кандалакше оперативно закрыли люк при входе на Морскую Набережную, в Мурманске спилено и убрано накренившееся дерево на улице Чумбарова-Лучинского, оперативно ликвидирована несанкционированная свалка вдоль дороги Мурманск-Североморск.

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