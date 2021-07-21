ЦУР составил рейтинг региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления по работе в Интернете

Специалисты Центра управления регионом оценили работу органов исполнительной власти и местного самоуправления по информационной активности и обеспечению обратной связи с северянами за второй квартал 2021 года.

Сводный индекс рассчитывался на основании качества ведения аккаунтов в социальных сетях и работы с поступающими обращениями граждан.

Среди исполнительных органов власти Мурманской области первое место разделили между собой Министерство транспорта и дорожного хозяйства, а также Министерство энергетики и ЖКХ.

На втором месте расположились шесть региональных ведомств: Государственная жилищная инспекция, Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки, Министерство градостроительства и благоустройства, а также Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства. На третьем месте – комитет по ветеринарии.

В тройке лучших от органов местного самоуправления – администрации ЗАТО г. Заозерск, г. Мончегорска с подведомственной территорией и г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Наиболее положительная динамика в сравнении с предыдущим отчётным периодом отмечена у Министерств градостроительства и благоустройства, энергетики и ЖКХ, природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, а также у администрации г. Мончегорска.

«Вопрос качества ответов у нас в первую очередь поднимается для того, чтобы люди понимали, как их проблема решается. У нас становится меньше формальных ответов, но они есть. Прошу ЦУР, Минцифры и аппарат правительства следить за тем, чтобы даже по точечным вопросам давались конструктивные ответы, в которых содержится информация о решении проблемы», – прокомментировал итоги рейтинга губернатор Андрей Чибис.