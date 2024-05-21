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Мурманская область. Арктика (16+)21.05.24 11:00

ЦУР: тема уборки территорий вышла на первое место по числу обращений северян

В Центр управления регионом Мурманской области поступило 1289 сообщений за неделю. Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев. В топе обращений темы «Благоустройство», «ЖКХ» и «Дороги».

В блоке «Благоустройство» вопросы в основном касались необходимости уборки территорий. Число таких сигналов по сравнению с прошлой неделей значительно выросло – с 58 до 108. Больше всего жалоб (в расчёте на тысячу населения) поступило из Мурманска и Североморска. Большинство из них отработаны. Руководитель ЦУР обратился к главам местных администраций с просьбой усилить контроль за уборкой подведомственных территорий и информировать жителей о принятых мерах.

Артём Марышев также отметил сообщения жителей, по которым формальный срок ответа соблюдён, то есть человеку дан комментарий, однако, на выполнение работ ответственные отводят длительные сроки. В числе негативных примеров – сигналы о проблемах уборки снега со сроком решения от 10 дней, и эти сроки постоянно сдвигаются. При этом в сообщениях фигурируют социальные объекты – поликлиники, детские сады, школы, игровые площадки.

Специалисты Центра обратили внимание на затягивание решение проблем, которые касаются безопасности населения. Так, 15 мая поступил сигнал о том, что около дома №35 по улице Буркова металлическая балка опирается на столб, от которого идут электропровода. Жители опасаются, что это может привести к аварии и отключению электричества. Администрация пообещала разобраться в ситуации только к 30 мая.

Также руководитель ЦУР рассказал о затянувшемся устранении подтопления из-за протечки водопровода на улице Бондарной в Мурманске, протечки кровли на улице Преображенского в Сафоново, оставленными остатками спиленных деревьев в Умбе. Сразу несколько просьб завезти песок в детские песочницы на игровых площадках поступило от жителей Мурманска. В блоке «Дороги» северяне жаловались на ямы на дорогах. Больше всего сигналов поступило из Кировска.

«Коллеги, все рабочие вопросы понятны. Давайте сделаем так, чтобы эти вопросы закрыть, чтобы людей это не беспокоило», – резюмировала доклад первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

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