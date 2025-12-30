ЦУР: «температурные качели» спровоцировали рост жалоб на уборку снега и наледи

За минувшую неделю Центр управления регионом Мурманской области обработал 1388 сообщений от северян в социальных сетях. Это на 19% больше, чем неделей ранее. Основными темами стали уборка снега и наледи во дворах, работа управляющих компаний, вопросы обеспечения льготными лекарствами и вывоз мусора. Об этом вчера сообщил на оперативном совещании в правительстве региона руководитель ЦУР Артём Марышев.

Значительный рост числа обращений связан с резкой оттепелью, которая привела к образованию сильной наледи на улицах, тротуарах и во дворах. Количество сигналов по этой теме в разы превысило средние недельные показатели. Наибольший рост зафиксирован в Мурманске, ЗАТО Александровск, Кольском округе и Апатитах.

«Требуется не только уборка, но и постоянное подсыпание тротуаров дорог, дворовых и общественных территорий. Работы будут продолжаться в ближайшие дни», — сообщил Артём Марышев.

В Мурманске, где рост сообщений также составил 19%, жители жаловались на нерасчищенные дворы, особенно в труднодоступных зонах, а также на отсутствие реакции со стороны ряда управляющих компаний. Актуальными остаются вопросы, связанные с записью к врачам, и проблемы с переполненными контейнерными площадками.

Рейтинг муниципалитетов, рассчитанный на основе числа жалоб на тысячу жителей, не показал превышения пороговых значений ни в одном городе или округе.

На совещании был приведён пример оперативного решения затянувшейся проблемы. В Апатитах после сигнала ЦУР и личного контроля главы города в субботу, 27 декабря, было восстановлено уличное освещение у дома на улице Дзержинского, ремонт которого переносился с 25 декабря на 15 января.

Всего за неделю отработано 63% поступивших сообщений. Среди оперативно решённых задач: обработка противогололедными материалами тротуара у школы в Кандалакше, расчистка и подсыпка дороги и лестницы на ул. Северная Застава в Североморске, уборка снега у дома на ул. Новое Плато в Мурманске, восстановление подсветки экспозиции в центральном парке Колы и устранение провисания провода на ул. Фисановича в Полярном.

Руководитель ЦУР поблагодарил коллег из администраций Александровска, Апатитов, Оленегорска, Кандалакшского, Кольского и Ковдорского округов, которые в выходные дни продолжали информировать жителей о решении проблем.

Отдельно Артём Марышев обратил внимание жителей на особенности работы в новогодние праздники. Исполнителям в системе «Госуслуги. Решаем вместе» рекомендовано отработать все поступившие в декабре обращения до 31 числа включительно. Муниципальные и коммунальные службы будут работать в праздничные дни, а сообщения в социальных сетях — распределяться по ведомствам. При этом срок подготовки и публикации официальных ответов может быть продлён до 13 января 2026 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560099/#&gid=1&pid=1