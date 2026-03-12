В Губернаторском лицее пройдёт День открытых дверей для будущих 5-классников, 10-классников и их родителейСеверяне могут получить грант от областного правительства на реализацию проектов современного искусства и креативных индустрий
ЦУР: топ наиболее обсуждаемых северянами тем возглавили отопление и уборка дворов и дорог от снега

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области обработал 858 сообщений от северян в социальных сетях. Количество обращений выросло на 29% по сравнению с предыдущей неделей. Основными темами стали качество отопления, уборка снега во дворах и на дорогах, обеспечение льготными лекарствами, а также вопросы, связанные с проверкой системы оповещения. Такие данные привёл 10 марта на оперативном совещании в правительстве региона руководитель ЦУР Артём Марышев.

Рост в блоке «ЖКХ» связан с увеличением числа жалоб на частичное отсутствие отопления, преимущественно в Мурманске. Причиной стали ремонтные работы управляющих компаний на внутридомовых сетях. Все аварийные ситуации были оперативно устранены, подача тепла восстановлена.

Увеличение количества сигналов зафиксировано и в блоке «Дороги». Наибольшее число таких просьб поступило из Мурманска и Печенгского округа (трассы «Никель-Заполярный» и «Заполярный – Сальмиярви»).

«За выходные дни в областном центре выпало более половины от среднемесячной нормы осадков. Для устранения последствий снегопада дорожными службами были мобилизованы все имеющиеся ресурсы. Работы не прекращались все выходные и ведутся до сих пор», – отметил Артём Марышев.

В теме «Безопасность и правопорядок» северяне обсуждали проверку системы централизованного оповещения, прошедшую 4 марта, и сообщали об участках, где сигнал сирены был не слышен.

В Мурманске число обращений выросло на 18%. Жители жаловались на перебои с отоплением в отдельных домах, недостаточную уборку дворов, нерасчищенные дороги, а также уточняли сроки получения льготных лекарств.

Рейтинг муниципалитетов, рассчитанный на основе числа жалоб на тысячу жителей, не выявил превышения средних показателей ни в одном городе или округе.

На совещании был приведён пример сигнала с неоднократными переносами сроков решения проблемы. Житель Мурманска сообщил, что на улице Ломоносова из-за нерасчищенного снега из четырёх полос движения доступны только две, при этом уборка планировалась лишь на 15 марта. После вмешательства ЦУР дорогу расчистили уже в пятницу, 6 марта.

Всего за неделю отработано 65% поступивших сообщений. Среди решённых задач — расчистка и противогололедная обработка лестницы на улице Красный Горн в Полярном, закрытие люка на улице Саши Ковалева в Североморске, восстановление упавшей гирлянды на улице Спекова в Кандалакше и ремонт фонарей на Советском проспекте в Коле.

Артём Марышев поблагодарил за работу коллег из Министерства энергетики и ЖКХ, а также администраций Североморска, Александровска, Оленегорска, Полярных Зорь, Кольского и Терского округов, которые в выходные дни продолжали информировать жителей о решении обозначенных проблем.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563568/#&gid=1&pid=1

