ЦУР: уборка дворов и дорог, отопление и вывоз мусора — главные темы сообщений северян за неделю

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1471 сообщение от северян в социальных сетях. Количество сигналов увеличилось на 2% по сравнению с предыдущей неделей. Основными темами остаются уборка снега во дворах и на дорогах, качество отопления, вывоз мусора, а также работа регистратур в медицинских учреждениях. Такие данные привёл на оперативном совещании в правительстве региона руководитель ЦУР Артём Марышев.

Отмечен рост числа жалоб в блоке «Обращение с отходами». Срывы графиков вывоза мусора в Мурманске и Апатитах частично были связаны с отсутствием расчистки подъездных путей к контейнерным площадкам. Увеличение количества сигналов зафиксировано и в сфере здравоохранения: пользователи сообщали, что не могут записаться к врачу, жаловались на отсутствие талонов, сложности с электронной записью и очереди.

В Мурманске, где число сообщений снизилось на 18%, жители сообщали о частичном отсутствии отопления в отдельных домах, плохой расчистке дворов, необходимости уборки дорог, а также о переполненных мусорных контейнерах и сложностях с записью к врачам.

Рейтинг муниципалитетов, рассчитанный на основе числа жалоб на тысячу жителей, показал превышение средних значений в Оленегорске, Полярных Зорях и Апатитах. В Оленегорске и Полярных Зорях жители сообщали о некачественной расчистке дворов и дорог от снега, а в блоке ЖКХ жаловались на протечки кровель. В Апатитах помимо сигналов о необходимости расчистки придомовых территорий и дорог горожане обращали внимание на проблему переполненных мусорных контейнеров.

На совещании привели пример оперативного решения затянувшейся проблемы. Жительница Мурманска с 18 февраля жаловалась на нерасчищенные дороги и тротуары на улице Баумана, сроки работ неоднократно переносились. После сигнала ЦУР расчистка участков автодорог и тротуаров была выполнена силами Управления дорожного хозяйства.

Всего за неделю отработано 73% поступивших сообщений. Среди решённых задач — расчистка детской площадки на Советской улице в Североморске, уборка свисающего кабеля после ремонта дома на улице Полярные Зори в Мурманске, расчистка от снега двора дома на улице Комсомольской в Ковдоре и локальный ремонт кровли дома на улице Парковой в Оленегорске.

Артём Марышев поблагодарил за работу коллег из Министерства энергетики и ЖКХ, а также администраций Мурманска, Североморска, Кировска, Оленегорска, Полярных Зорь и Кольского округа, которые в выходные дни продолжали информировать жителей о решении обозначенных проблем.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/