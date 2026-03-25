В Мурманской области стартует ежегодный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.03.26 16:30

ЦУР: уборка дворов и дорог, отопление и вывоз мусора — главные темы сообщений северян за неделю

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1471 сообщение от северян в социальных сетях. Количество сигналов увеличилось на 2% по сравнению с предыдущей неделей. Основными темами остаются уборка снега во дворах и на дорогах, качество отопления, вывоз мусора, а также работа регистратур в медицинских учреждениях. Такие данные привёл на оперативном совещании в правительстве региона руководитель ЦУР Артём Марышев.

Отмечен рост числа жалоб в блоке «Обращение с отходами». Срывы графиков вывоза мусора в Мурманске и Апатитах частично были связаны с отсутствием расчистки подъездных путей к контейнерным площадкам. Увеличение количества сигналов зафиксировано и в сфере здравоохранения: пользователи сообщали, что не могут записаться к врачу, жаловались на отсутствие талонов, сложности с электронной записью и очереди.

В Мурманске, где число сообщений снизилось на 18%, жители сообщали о частичном отсутствии отопления в отдельных домах, плохой расчистке дворов, необходимости уборки дорог, а также о переполненных мусорных контейнерах и сложностях с записью к врачам.

Рейтинг муниципалитетов, рассчитанный на основе числа жалоб на тысячу жителей, показал превышение средних значений в Оленегорске, Полярных Зорях и Апатитах. В Оленегорске и Полярных Зорях жители сообщали о некачественной расчистке дворов и дорог от снега, а в блоке ЖКХ жаловались на протечки кровель. В Апатитах помимо сигналов о необходимости расчистки придомовых территорий и дорог горожане обращали внимание на проблему переполненных мусорных контейнеров.

На совещании привели пример оперативного решения затянувшейся проблемы. Жительница Мурманска с 18 февраля жаловалась на нерасчищенные дороги и тротуары на улице Баумана, сроки работ неоднократно переносились. После сигнала ЦУР расчистка участков автодорог и тротуаров была выполнена силами Управления дорожного хозяйства.

Всего за неделю отработано 73% поступивших сообщений. Среди решённых задач — расчистка детской площадки на Советской улице в Североморске, уборка свисающего кабеля после ремонта дома на улице Полярные Зори в Мурманске, расчистка от снега двора дома на улице Комсомольской в Ковдоре и локальный ремонт кровли дома на улице Парковой в Оленегорске.

Артём Марышев поблагодарил за работу коллег из Министерства энергетики и ЖКХ, а также администраций Мурманска, Североморска, Кировска, Оленегорска, Полярных Зорь и Кольского округа, которые в выходные дни продолжали информировать жителей о решении обозначенных проблем.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»