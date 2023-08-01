ЦУР: в блоке «Здравоохранение» большинство вопросов касалось вопросов с электронной записью к врачам

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1 191 обращений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 820.

В блоке «ЖКХ» больше всего сообщений касалось вопросов, связанных с отключением горячей воды.

Ещё 19 июля мурманчанин пожаловался на несанкционированные надписи, размещенные на дверях домов Кошевого 16/2 и 16/1. Закрасить их обещают к 7 августа.

В блоке «Здравоохранение» большинство вопросов касалось вопросов с электронной записью к врачам.

Блок «Благоустройство» представлен вопросами, касающимися уборки территорий и благоустройства дворовых территорий.

В блоке «Дороги» пользователи соцсетей сообщали о ямах на дорогах, необходимости проведения масштабных ремонтных работ. Большинство жалоб поступило из Кандалакшского района.

Блок «Строительство и архитектура» представлен вопросами строительства новых жилых домов.

Фото: https://gov-murman.ru