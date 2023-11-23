ЦУР: в блоке «ЖКХ» большинство сообщений было связано с ненадлежащим качеством или отсутствием отопления в квартирах

В начале недели на оперативном совещании в региональном правительстве специалисты ЦУР призвали муниципалитеты адресно отрабатывать сигналы об отсутствии освещения.

За неделю ЦУР Мурманской области зафиксировал 1159 сообщений. Больше всего сигналов поступило по темам «ЖКХ», «Здравоохранение» и «Благоустройство».

В блоке «ЖКХ» большинство сообщений было связано с ненадлежащим качеством или отсутствием отопления в квартирах. Количество жалоб по тематике по сравнению с показателями прошлой недели выросло с 77 до 128. Наибольшее число сигналов зафиксировано в Апатитах, Оленегорске и Мурманске. Жители Апатитов и Оленегорска сообщали, что жалобы в УК на отсутствие отопления либо снижение температуры в квартире не приносят результатов. В Мурманске большинство сигналов поступило из Ленинского района, в особенности от жителей домов по улице Свердлова. Сигналы жителей отрабатываются в плановом режиме и находятся на контроле у Мингосжилстройнадзора.

В блоке «Здравоохранение» большинство вопросов были связаны с электронной записью на приём к врачу, а также с получением электронных медицинских документов на госуслугах. Сложности с электронной записью произошли из-за технических сбоев, а также необходимостью установки дополнительных сертификатов безопасности.

«Просим Минздрав отработать данные сигналы и помочь жителям оформить необходимые номерки. Отмечаем, что общее число сигналов по этой тематике снизилось в сравнении с прошлой неделей на 20%», – сообщил руководитель ЦУР Мурманской области Артем Марышев.

В блоке «Благоустройство» больше всего вопросов касалось расчистки дворов от снега и наледи. Количество сообщений снизилось более чем в два раза по сравнению с прошлой неделей.

Жители Североморска и Кандалакши сообщили о проблемах с дворовым и уличным освещением. Специалисты ЦУР призвали администрации этих муниципалитетов взять данные сигналы на контроль и оперативно проинформировать жителей о проведении работ.

Фото: https://gov-murman.ru