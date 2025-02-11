ЦУР: в топе обращений в соцсетях уборка снега и вопросы по сфере ЖКХ

За прошедшую неделю ЦУР Мурманской области зафиксировал 1586 сообщений в соцсетях — на 8% больше, чем на прошлой неделе. Чаще всего жители обращались по вопросам уборки снега, состояния подъездов, работы общественного транспорта и тарифов на проезд. Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель Центра управления регионом Артём Марышев.

Рост обращений по ЖКХ связан с обсуждением программы ремонта подъездов в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Жители уточняли адреса домов, где уже выполнены работы, и предлагали включить в программу свои подъезды.

В Мурманске рост числа обращений составил 2%. Жители областного центра оставляли жалобы на холод в квартирах. По информации Мурманской ТЭЦ, временное снижение параметров теплоснабжения произошло 4 февраля из-за работ на Южной котельной, отключений не было.

Много сообщений касалось уборки снега. В Мурманске жители жаловались на нерасчищенные дороги и тротуары, особенно в Первомайском округе. Аналогичные проблемы зафиксированы в Терском округе и Заозерске.

Также руководитель ЦУР сообщил, что в ряде случаев проблемы остаются нерешенными длительное время. Например, в Заполярном жители жалуются на отсутствие уборки подъездов — в одном из домов на улице Юбилейной обращение 29 января так и не получило конкретного ответа. В Мурманске с 28 января не могут расчистить тротуар на улице Старостина, а службы не могут определить, кто за него отвечает.

Тем не менее, 50% всех обращений на минувшей неделе были отработаны в срок. Среди примеров успешной работы Артём Марышев выделил уборку снега в Апатитах, Полярном и Кандалакше, устранение колейности в Оленегорске и ям на дорогах в Мурманске.

Наиболее активно взаимодействовали с жителями, оперативно информируя о решении проблем даже в выходные дни, администрации Первомайского округа Мурманска, Кировска, Кандалакшского округа, ЗАТО Александровск, а также региональные Министерства строительства и градостроительства. Руководитель ЦУР выразил коллегам отдельную благодарность за оперативное решение проблем жителей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/