ЦУР: в выходные дни фиксировался всплеск сообщений северян на плохую уборку снега и гололёд

За неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 983 сообщения от северян в социальных сетях.

Основными темами стали вопросы отопления, работы регистратур в поликлиниках, уборки снега, ямочного ремонта во дворах и выплат работникам бюджетной сферы. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, такие данные привёл на оперативном совещании в правительстве региона руководитель ЦУР Артём Марышев.

Несмотря на общее снижение активности северян в соцсетях, отмечен небольшой рост сообщений в сферах здравоохранения и образования. Рост обращений по здравоохранению напрямую связан с сезонным увеличением заболеваемости ОРВИ и гриппом, что повышает нагрузку на контакт-центры и службы вызова врачей на дом.

В сфере образования жители активно уточняли детали предновогодних губернаторских выплат. «Педагоги и сотрудники детских садов уточняли, кто именно имеет право на выплаты, распространяются ли эти выплаты на сотрудников в декрете и на другие случаи. Соответствующие разъяснения давали отраслевые ведомства», - пояснил Артём Марышев.

Значительный всплеск сообщений произошёл в выходные дни на фоне сильного снегопада, когда за короткий период выпало около 80% месячной нормы осадков. Количество просьб расчистить снег и наледь кратно превысило средние недельные показатели. Наибольший рост сигналов зафиксирован в Мурманске, Александровске и Печенгском округе. Муниципалитеты мобилизовали силы и технику, однако полное устранение последствий непогоды может занять несколько дней.

В Мурманске количество сообщений снизилось на 2%. Горожане сообщали о недостаточной температуре в квартирах, в том числе из-за аварии в доме на улице Книповича, просили расчистить улицы и тротуары, а также отмечали сложности с дозвоном в контакт-центры поликлиник для вызова врача.

Рейтинг муниципалитетов, рассчитанный на основе числа жалоб на тысячу жителей, не показал превышения средних значений ни в одном городе или округе.

Особое внимание на совещании уделили оперативному решению затянувшихся проблем. Так, в Мончегорске после сигнала ЦУР и личного контроля главы округа в субботу была расчищена и обработана противогололедными материалами дорога на Ленинградской набережной, ведущая к детскому саду.

Всего за неделю отработано 75% поступивших сообщений. Среди решенных задач — устранение повреждений штукатурки в школе №9 в Кандалакше, расчистка от снега детской площадки между домами на улицах Комсомола и Ветеранов в Оленегорске, восстановление новогодней иллюминации на улице Нахимова в Мурманске, уборка ледяного наката у дома на проспекте Металлургов в Мончегорске и расчистка лестницы на улице Олимпийской в Кировске.

Руководитель ЦУР отметил слаженную работу коллег из Министерства образования и администраций ЗАТО Александровск и Кандалакшского округа, которые в выходные дни продолжали информировать жителей о ходе решения проблем.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/