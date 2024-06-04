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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.24 13:00

ЦУР: вопросы благоустройства остаются на первом месте в числе обращений северян

В Центр управления регионом Мурманской области поступило 1235 сообщений за неделю. Об этом сообщил вчера на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев. В топе обращений такие темы, как «Благоустройство», «ЖКХ» и «Дороги». 

В блоке «Благоустройство» вопросы преимущественно касались проблемы уборки территорий. Больше таких сообщений поступило из Апатитов (16) и Североморска (16). Основная масса сообщений решена, остальные в работе у местных администраций.

Артём Марышев обратил внимание на длительные сроки решения проблемных вопросов жителей. Формальный срок ответа на такие сигналы соблюдён, то есть человеку дан комментарий, однако, на выполнение работ ответственные отводят продолжительное время.

Так, 16 мая жители Сафоново сообщили о необходимости уборки территории одного из сетевых магазинов. Администрация ЗАТО 23 мая ответила, что уборка выполнена. Однако пользователь приложил видео, на котором заметно, что территория загрязнена до сих пор. Администрация, сославшись на большой объём работы, пообещала провести уборку к 30 июня. Также руководитель ЦУР рассказал о затянувшей уборке придомовых территорий в Мурманске на улице Подгорной.

В блоке «ЖКХ» северяне обращались по вопросам, связанным с отсутствием горячей воды. Жалобы в основном касались кратковременных отключений и понижения температуры горячей воды, из-за перехода на летнюю схему циркуляции горячего водоснабжения и проведением планового ремонта сетей. Наибольшее число таких сообщений поступило из ЗАТО г. Североморск.

В блоке «Дороги» жители жаловались на ямы на дорогах, разрушенные тротуары. Больше всего сообщений на тысячу населения поступило из Мончегорска и Апатитов (по 4). Сигналы отработаны, пользователям предоставлены разъяснения о включении дефектных участков в планы текущего ремонта автодорог.

«Хотелось бы обратить внимание на организацию питания в детском саду №110. Мурманчанка пожаловалась на однообразие меню, нехватку овощей и фруктов. Администрация Мурманска сообщила, что питание в детском саду №110 организовано по меню, составленному с учётом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп. В мае дети получали 4 раза свежие овощи и 1 раз свежие фрукты», – рассказал Артём Марышев и попросил региональное Минобрнауки разобраться в ситуации.

Губернатор Андрей Чибис поручил взять в работу все озвученные на оперативном совещании вопросы.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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