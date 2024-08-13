ЦУР: вопросы о сроках возобновления подачи горячей воды после ремонтов и опрессовок – в топе тем обращений северян в соцсетях

За неделю Центр управления регионом зафиксировал 1159 сообщений в социальных сетях. Количество жалоб выросло на 11% в сравнении с прошлой неделей. Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

В топ тем вошли отсутствие горячей воды, благоустройство придомовых территорий и ремонт дорог. Больше всего вопросов связано с отсутствием горячей воды – 128 сообщений. В основном пользователи уточняли сроки возобновления подачи горячей воды после отключения на ремонты и опрессовки. В блоке «Благоустройство» жители просили облагородить дворы, прежде всего, отремонтировать проезды, а также установить игровое оборудование, скамейки, ограждения газонов.

Мурманчане также обращали внимание на устаревшее игровое оборудование на детских площадках во дворах, просили устранить неисправности. Жители Кольского района обсуждали ликвидацию лесных пожаров на территории муниципалитета в районе Териберки и Ура-Губы. В комментариях они обвиняли туристов в небезопасном обращении с открытым огнём в тундре и лесах.

В социальных сетях ЦУР также зафиксировал информацию о свалке в районе Шонгуя. Мусор в лесу обнаружили еще год назад. Администрация пообещала ликвидировать свалку и вывезти отходы до конца этой недели. Жители ЗАТО Александровск просили отремонтировать стелу в Полярном. В настоящее время работы выполнены.

Ловозерцы задавали вопросы о работе новой линии ЖКХ 0051, обращали внимание на трудности с дозвонами. Как пояснили в региональном Минцифры, «Единая региональная линия ЖКХ» перегружена из-за увеличения числа звонков, из-за этого к работе был подключён голосовой помощник. Робот помогает оформить заявку, после чего она автоматически поступает исполнителю.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/