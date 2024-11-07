В ноябре запланировано более 50 муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спортаОсновными источниками утечек личных данных россиян стали интернет-магазины и медучреждения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.11.24 10:00

ЦУР: за неделю отмечено увеличение числа сигналов на уличное освещение

5 ноября на оперативном совещании регионального правительства руководитель Центра управления регионом Мурманской области Артём Марышев сообщил, что за минувшую неделю отмечается увеличение числа сигналов от жителей на уличное освещение.

Всего за прошедшую неделю зафиксировано 1268 сообщений от жителей в социальных сетях. Это на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Основные темы сигналов: ненадлежащее качество отопления, отсутствие или неисправное освещение на общественных территориях и дорогах, отлов безнадзорных собак и кошек, а также проблемы с содержанием остановочных пунктов.

Рост количества жалоб наблюдается по всем направлениям, особенно в сфере ЖКХ. Здесь увеличилось количество сообщений о плохом отоплении, что связано с понижением температуры до минусовых значений.

Зафиксирован незначительный рост числа обращений по Мурманску. Люди сообщали о недостаточном освещении, особенно на улице Володарского, 14.

В ЖКХ нарастало количество сигналов о проблемах с холодной и горячей водой, в частности по адресу: г. Мурманск, ул. Копытова, 13.

В блоке «Дороги» обсуждали ремонт Кольского моста, а в разделе «Здравоохранение» жаловались на сложности с записью к врачам.

Также руководитель ЦУР привёл негативные примеры отработки обращений граждан. 28 октября жительница Печенгского округа радовалась открытию танцевальных залов для детей, но попросила сделать освещение на этой территории. Администрация перенесла окончательный ответ до 8 ноября с объяснением, что информация уточняется. Житель Апатитов с августа ждёт замены моргающего светильника в парке на улице Пушкина. Администрация снова перенесла сроки и планирует выполнить замену до 13 декабря.

Артём Марышев отметил и эффективную отработку жалоб, поблагодарив коллег за оперативное решение проблем жителей. Так, на прошлой неделе в Кандалакшском районе провели уборку детской площадки и отремонтировали качели. В Мурманске вывезли покрышки с улицы Александра Невского, 73, а в ЗАТО город Заозерск очистили территорию от строительного мусора на улице Колышкина, 7а.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Константин Петрович
01.11.24 15:18
Сообщая о снижении актов о смерти, было бы неплохо сообщить, что и число жителей Мурманской области всё время снижается: рождаемость падает, выезжают больше людей. Меньше жителей - меньше смертност
Комментарий к новости:За 9 месяцев этого года органы ЗАГС Мурманской области зарегистрировали 17475 записей актов гражданского состояния
Галина
31.10.24 16:51
24.09.2024 отправлены две посылки сыну, до сих пор не плучил.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
-Правовая консультация (18+)Приложением «Госуслуги.Дом» пользуются уже более 53 тысяч северян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире15:50Городские хроники (6+)16:10«Россия вне зоны доступа». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Аптеки Мурманской области «встали в очередь» за фармацевтами-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, а доллар США дешевеет к основным валютам-PRO Энергетику (18+)Заполярный район электрических сетей АО «МЭС» продолжает модернизацию оборудования-PRO ЖКХ (18+)ЦУР: за неделю отмечено увеличение числа сигналов на уличное освещение-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика