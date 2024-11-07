ЦУР: за неделю отмечено увеличение числа сигналов на уличное освещение

5 ноября на оперативном совещании регионального правительства руководитель Центра управления регионом Мурманской области Артём Марышев сообщил, что за минувшую неделю отмечается увеличение числа сигналов от жителей на уличное освещение.

Всего за прошедшую неделю зафиксировано 1268 сообщений от жителей в социальных сетях. Это на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Основные темы сигналов: ненадлежащее качество отопления, отсутствие или неисправное освещение на общественных территориях и дорогах, отлов безнадзорных собак и кошек, а также проблемы с содержанием остановочных пунктов.

Рост количества жалоб наблюдается по всем направлениям, особенно в сфере ЖКХ. Здесь увеличилось количество сообщений о плохом отоплении, что связано с понижением температуры до минусовых значений.

Зафиксирован незначительный рост числа обращений по Мурманску. Люди сообщали о недостаточном освещении, особенно на улице Володарского, 14.

В ЖКХ нарастало количество сигналов о проблемах с холодной и горячей водой, в частности по адресу: г. Мурманск, ул. Копытова, 13.

В блоке «Дороги» обсуждали ремонт Кольского моста, а в разделе «Здравоохранение» жаловались на сложности с записью к врачам.

Также руководитель ЦУР привёл негативные примеры отработки обращений граждан. 28 октября жительница Печенгского округа радовалась открытию танцевальных залов для детей, но попросила сделать освещение на этой территории. Администрация перенесла окончательный ответ до 8 ноября с объяснением, что информация уточняется. Житель Апатитов с августа ждёт замены моргающего светильника в парке на улице Пушкина. Администрация снова перенесла сроки и планирует выполнить замену до 13 декабря.

Артём Марышев отметил и эффективную отработку жалоб, поблагодарив коллег за оперативное решение проблем жителей. Так, на прошлой неделе в Кандалакшском районе провели уборку детской площадки и отремонтировали качели. В Мурманске вывезли покрышки с улицы Александра Невского, 73, а в ЗАТО город Заозерск очистили территорию от строительного мусора на улице Колышкина, 7а.