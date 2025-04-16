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Мурманская область. Арктика (16+)16.04.25 10:00

ЦУР: за прошедшую неделю отработано 65% сообщений жителей региона

С 7 по 13 апреля Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 910 сообщений от жителей в социальных сетях, что на 8% меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом 14 апреля на оперативном совещании правительства рассказала заместитель руководителя ЦУР Мурманской области Евгения Ульянова.

Основные темы обращений касались платы за жилищно-коммунальные услуги, уборки снега и наледи в общественных местах и на дорогах, а также вопросов в сфере образования.

Наибольший рост числа сообщений отмечен по блоку «ЖКХ» — прежде всего в связи с вопросами о корректировке платы за отопление.

В Мурманске количество обращений увеличилось на 19%. В Ленинском округе жители сообщали о затоплении квартир в результате коммунальных аварий. Также мурманчане просили очистить от снега, отбить лёд и подсыпать песком участки на улицах Магомета Гаджиева, Пархоменко, Достоевского и Калинина.

Отдельного внимания требуют примеры некачественной отработки обращений. Так, в Полярном жительница сообщила о протечке кровли в доме №3 на улице Советской ещё 23 марта. Несмотря на информацию о проведённом ремонте, приложенные фотографии свидетельствуют, что проблема не решена. В результате вода дошла до второго этажа. Управляющая компания поставила проблему на контроль, срок устранения обозначен до 18 апреля.

В Ковдоре ещё в январе поступило сообщение о сломанных и загрязнённых контейнерах возле домов по улицам Кирова и Кошица. Администрация обратилась к региональному оператору. После отсутствия реакции в его адрес было вынесено представление и установлен срок устранения нарушений — 11 марта. Однако и к этой дате проблема не была решена. Новый срок исполнения установлен до 24 апреля.

Всего за прошедшую неделю отработано 65% сообщений: по ним либо были решены обозначенные проблемы, либо предоставлена необходимая информация. Остальные обращения взяты в работу, ответы будут направлены в ближайшие дни.

«Хотелось бы отметить работу коллег из Министерства образования, Министерства спорта и администрации Кандалакшского округа, которые продолжали информировать жителей о ходе решения проблем даже в выходные дни», — сказала Евгения Ульянова.

Среди примеров успешной работы заместитель руководителя ЦУР Мурманской области привела Заполярный, где была подсыпана территория возле дома №22 на улице Юбилейной. В Североморске сколот лёд на въезде к дому №3 по улице Адмирала Сизова, в Коле отремонтирован пандус у дома №1 по проспекту Миронова, в Мурманске заменена крышка люка у дома №37 по улице Лобова, в Оленегорске вывезен снег с территории улицы Строительной, 43, в Кандалакше отремонтирована скамейка во дворе дома №79а на улице Первомайской.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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