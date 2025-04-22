ЦУР: зафиксирован рост сообщений на неубранный мусор

С 14 по 20 апреля Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 810 обращений от жителей в социальных сетях. Это на 11% меньше, чем неделей ранее. Несмотря на общее снижение числа сообщений, внимание северян по-прежнему сосредоточено на коммунальных вопросах и благоустройстве. Об этом вчера на оперативном совещании правительства рассказала заместитель руководителя ЦУР Мурманской области Евгения Ульянова.

Наиболее актуальными темами недели стали: уборка подъездов и придомовых территорий от снега и наледи; состояние дорог; переполненные мусорные контейнеры.

Особенно заметен рост обращений, связанных с вывозом мусора. Жители жаловались на переполненные контейнеры, мусор на площадках и необходимость замены сломанных баков.

Снижение числа сообщений отмечено и по Мурманску — на 12%. Вместе с тем горожане поднимали вопросы по темам обработки проезжей части реагентами; расчистки и подсыпки дворов; корректировке платы за отопление; неубранного мусора.

Рейтинг муниципалитетов по числу обращений на тысячу населения возглавил ЗАТО город Заозерск — в том числе благодаря онлайн-встрече с главой, что активизировало местных жителей.

Отдельного внимания требуют примеры неоперативной отработки. Так, в Мурманске с 17 февраля не удается расчистить проезд от дома №27 корп. 1 по улице Лобова до дома №8 по улице Осипенко — сроки сдвигались несколько раз, уборка запланирована только на 28 апреля. А на улице Героев Рыбачьего, 75 жильцы сообщили, что мусор выкидывают за контейнерную площадку — уборка планируется лишь к концу месяца.

Несмотря на отдельные случаи, 63% всех обращений были отработаны: по ним либо приняты меры, либо даны разъяснения. Остальные находятся в работе — жители получат ответы в ближайшие дни.

ЦУР также отмечает позитивный опыт взаимодействия с администрациями муниципалитетов. Особенно — с Кировском и Кольским округом, которые даже в выходные продолжали информировать граждан о решении обозначенных ими проблем.

Среди примеров успешно решенных проблем заместитель руководителя ЦУР Мурманской области выделила расчистку территории между домами 12 и 13 на улице Героев Тумана в Полярном, вывоз строительного мусора у дома 5 на улице Строительной в Заозерске, уборку снега в Корзуново.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/