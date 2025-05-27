ЦУР: жалоб на уборку общественных пространств стало меньше

За прошедшую неделю Центр управления регионом (ЦУР) Мурманской области зафиксировал 1186 сообщений в социальных сетях. В сравнении с прошлой неделей количество сообщений снизилось на 19%. Это связано с проведением активной уборки общественных пространства от мусора после зимы. Проблемных точек, на которые жалуются люди, стало меньше. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев.

Основные темы сигналов жителей включали уборку дворов от мусора, ненадлежащее качество отопления, ремонт и реконструкция дорог, содержание контейнерных площадок, а также вопросы безопасности и правопорядка.

Отмечается рост числа сообщений по блоку «ЖКХ», связанный с жалобами на отсутствие отопления и горячей воды в Кировске. Подача ресурса прекратилась из-за ремонта повреждений теплосетей, выявленных в результате плановых испытаний, которые были проведены в Кировске 19-20 мая. Повреждения устранены, теплоснабжение возобновлено.

В областном центре общее снижение числа сообщений составило 29%. В блоке «Благоустройство» жители жаловались на мусор на улицах и во дворах. Количество сигналов уменьшилось на 15% в связи с активной уборкой общественных пространств после зимы.

Мурманчане также интересовались сроками ремонта дорог и технологиями капитального ремонта, выражали недовольство работой управляющих компаний «Севжилсервис», «Заполярная цитадель», «Заполярный дом», «Комфорт», «Решение», а также сообщали о переполненных мусорные контейнерах и грязи на контейнерных площадках.

Показатели, превышающие средние значения, выявлены у Кировска, ЗАТО город Заозерск, ЗАТО Александровск. В Кировске росту числа сообщений способствовала прошедшая онлайн-встреча главы.

Артём Марышев привёл примеры некачественной отработки сообщений. Так, житель Мурманска пожаловался на переполненный отсек для крупногабаритного мусора на площадке у дома №29 по улице Орликовой. Управляющая компания убрала мелкие отходы, но крупногабаритный хлам не вывезен, регоператор до сих пор не дал ответа. Как пояснил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин, проблемы с вывозом крупногабаритных отходов будут отработаны в «ручном» режиме. В Мончегорске жительница сообщила, что длительное время не убирается мусор по адресу улица Лесная, дом №16а. Администрация ответила, что занимается поиском собственника земельного участка, но сроки уборки не сообщила. Во время оперативного совещания глава города Андрей Рудаков сообщил, что предприниматель, арендующий этот участок, уже убрал мусор, фотоотчёт жителям будет предоставлен.

Положительные примеры отработки сообщений включают восстановление тротуарной плитки в сквере Молодёжный в Оленегорске, ремонт потолка в зрительном зале местного Дома культуры в Междуречье, ремонт подъезда в доме №24 по проспекту Кирова в Мурманске, ремонт люка на улице Сафонова в Североморске, а также уборку сухостоя на улице Пушкина в Апатитах.

За минувшую неделю 64% сообщений были отработаны, то есть проблемы были решены, по информационным запросам предоставлена информация, остальные сообщения взяты в работу, с предоставлением ответа на этой неделе.

Артём Марышев отметил работу коллег из Министерства труда и социального развития, администраций Кольского и Кандалакшского округов, которые в выходные дни продолжали информировать пользователей о решении обозначенных ими проблем.