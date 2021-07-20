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Мурманская область. Арктика (16+)20.07.21 09:00

ЦУР: Жители Мурманской области на прошлой неделе чаще всего интересовались сроками благоустройства и ремонта автодорог

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1088 сообщений. Об этом на вчерашнем оперативном совещании в правительстве сообщила министр цифрового развития региона Зинаида Разживина. На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «Благоустройство», на втором – «Дороги», на третьем – «ЖКХ», на четвёртом – «Коронавирус».

В блоке «Благоустройство» много сообщений о необходимости покоса травы оставили жители Североморска. Устранить проблему управляющие компании обязала городская администрация. О зарослях борщевика сигнализировали жители Оленегорска, Североморска и Полярных Зорь. Также северяне сообщали об отсутствии цветов на клумбах и мусоре на улицах.

Сообщения в блоке «Дороги» касались ям и сроков ремонтных работ.

«Житель ЗАТО Видяево 8 июля сообщил о неудовлетворительном состоянии одной из автодорог в военном гарнизоне. Администрация ответила, что 14 июля ремонт будет завершён. Однако в срок работы выполнить не успели», – рассказала Зинаида Разживина.

Представитель администрации ЗАТО Видяево сообщила о том, что претензионная работа с подрядчиком начата. Руководство регионального Министерства транспорта мониторит ситуацию в «ручном» режиме. Глава региона Андрей Чибис поручил жёстко контролировать сроки дорожных ремонтов и на следующем оперативном совещании отчитаться о том, как изменилась ситуация.

Помимо прочего, жители города Мурманска сообщали о плохом состоянии трассы от остановки «Кооперативная» до «Автопарка». Также мурманчане просят отремонтировать дороги во дворах по улицам Крупской, 68; Скальной, 33, 37; Чумбарова-Лучинского, 10; Маклакова, 50; Привокзальной, 14-18.

Было зафиксировано и большое количество сообщений о неудовлетворительном состоянии дороги Североморск – Североморск-3. По-прежнему много вопросов у северян к срокам ремонта дороги Кандалакша – Умба.

В блоке «ЖКХ» о низком качестве воды сообщали жители Кировска, Умбы и Мурманска. Кроме того, в связи с аварийными ситуациями наблюдались перебои с холодным водоснабжением отдельных домов областного центра.

В блоке «Коронавирус» вопросы касались наличия вакцины и работы мобильных прививочных пунктов, сообщает  Министерство цифрового развития Мурманской области.

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