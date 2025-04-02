ЦУР: жители региона чаще всего поднимали вопросы, связанные с уборкой дворов и дорог от снега и наледи

За минувшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1035 сообщений в социальных сетях. По сравнению с предыдущей неделей количество обращений увеличилось на 17%. Чаще всего жители региона поднимали вопросы, связанные с уборкой дворов и дорог от снега и наледи. Об этом 31 марта сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель Центра управления регионом Мурманской области Артём Марышев.

Наибольший рост обращений зафиксирован по темам «Благоустройство» и «Дороги». Это связано с потеплением, которое спровоцировало образование гололедицы. Жители региона просили коммунальные службы сколоть лёд, вывезти снег и подсыпать дороги. Также увеличилось число сообщений по теме здравоохранения: пользователи жаловались на длительное ожидание приёма у узких специалистов и диагностических исследований.

В Мурманске количество обращений выросло на 6%. Жители города сообщали о необходимости расчистки и подсыпки дорог и тротуаров, указывали конкретные адреса, где требовалось вмешательство коммунальных служб. Среди них – улицы Карла Маркса, Капитана Маклакова, Скальная, проезд Связи.

Кроме того, поступали обращения о необходимости уборки лестниц, пешеходных зон и дворов, в частности, на улице Аскольдовцев, Кольском проспекте, проспекте Героев-североморцев и улице Сафонова. В сфере ЖКХ зафиксированы жалобы на отключение отопления на улицах Скальная, Куйбышева и Челюскинцев. Отключения носили кратковременный характер, в настоящее время подача тепла восстановлена.

Наибольшее число сообщений на тысячу человек населения зафиксировано в ЗАТО город Заозерск и Терском округе. В Заозерске жители жаловались на отсутствие горячей воды, проблемы с межпанельными швами и сквозняки в квартирах. Также поступали обращения о необходимости расчистки дорог, тротуаров и дворов, вывоза снега и ликвидации последствий подтопления. В Терском округе жители просили очистить от снега тротуары и дворы, а также обращали внимание на состояние памятников, в частности, поступил запрос на ремонт мемориала в селе Тетрино.

В числе проблемных случаев руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев привёл в пример ситуацию с вывозом мусора в Апатитах. Жительница города пожаловалась на переполненные контейнеры, включая бак для пластиковых отходов. Региональный оператор объяснил срыв вывоза нерасчищенными подъездными путями, а пластиковый мусор не удастся убрать даже после расчистки – сломалась спецтехника. Сроки ремонта пока не названы. Ещё один негативный пример – несвоевременный вывоз снега в Мурманске. Жители дома №83 по улице Александра Невского ещё 28 января сообщили о большой снежной свалке во дворе. Управляющая компания один раз разрыхлила сугроб, затем пообещала вывезти снег до 27 марта, но затем перенесла срок на 15 апреля.

При этом за прошедшую неделю были успешно решены десятки проблемных ситуаций. Например, в Мурманске расчищен тротуар на улице Халтурина, в Североморске – лестница, ведущая к детскому саду на улице Восточной, в Полярном устранено подтопление квартир в доме на улице Котельникова, в Кировске убран снег с тротуара на улице Кирова, в Оленегорске очищена детская площадка на улице Пионерской, а в Кандалакше – лестница на улице Батюты.

Всего за неделю ЦУР обработал 53% поступивших сообщений. По этим обращениям либо уже решены проблемы, либо жителям предоставлена необходимая информация. Остальные запросы остаются в работе, а ответы по ним будут даны в ближайшее время.