«Цвета Заполярья»: в Мурманске впервые проходит региональный пленэр-конкурс юных художников

1 ноября в Детской художественной школе города Мурманска стартовал I региональный конкурс пленэра «Цвета Заполярья». Ранее это мероприятие проходило в формате городского конкурса и двенадцать раз собирало юных художников со всего Заполярья. В этом году конкурс впервые получил региональный статус, что стало важным событием в культурной жизни Мурманской области.

Конкурс направлен на изучение достопримечательностей и природы родного края, формирование у подрастающего поколения бережного отношения к хрупкой красоте Севера, а также патриотических чувств и любви к малой Родине. Одной из ключевых задач проекта является сохранение и развитие лучших традиций русской академической школы художественного образования, повышение качества преподавания изобразительного искусства и пропаганда профессионального искусства.

В конкурсе приняли участие 154 учащихся из 10 учреждений дополнительного образования Мурманска и Мурманской области: МБУ ДО ДШИ г. Полярные Зори, МБУДО ДШИ №1 г. Мурманск, МБУДО ДШИ №3 г. Мурманск, МБУДО ДШИ №4 г. Мурманск, МБУДО ДХШ г. Мурманск, МАУДО ДШИ ЗАТО Александровск, МБУДО КРДШИ, МБУДО Молочненская ДМШ, МБУДО Мурмашинская ДШИ, МБУДО ДМШ им. Э.С. Пастернак г. Североморск.

Соревновательный дух мероприятия позволил выявить наиболее талантливых и творчески одарённых учащихся детских художественных школ региона. Работы участников демонстрируют высокий уровень мастерства, любовь к северной природе и глубокое понимание её своеобразия.

Произведения юных художников оценивало компетентное жюри под председательством заслуженного художника Российской Федерации, члена Союза художников России Виталия Николаевича Бубенцова.

Впервые в организации конкурса приняло участие Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Мурманский колледж искусств», что подчеркнуло значимость мероприятия и его вклад в развитие художественного образования региона.

I региональный конкурс пленэра «Цвета Заполярья» стал ярким примером творческого единства, преемственности поколений и любви к родному Северу, объединив педагогов и учеников в стремлении сохранять и приумножать культурное наследие Заполярья.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31199&page=1