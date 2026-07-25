Цветами украшен город-герой

Сквер у памятника «Ждущая» в Мурманске — одно из самых любимых мест мурманчан и гостей города. Отсюда открывается завораживающий вид на залив, а городской ландшафт эффектно дополняют цветочные композиции.

Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году клумбы у «Ждущей» украшены календулой, цинерарией, турецкой гвоздикой — эти растения не только радуют глаз яркими красками, но и стойко выдерживают капризы северной погоды.

Кроме этого сквера специалисты «Мурманских городских парков и скверов» украсили цветами ещё 40 объектов благоустройства по всему городу. Общая площадь озелененных специалистами территорий составила 2454,69 м².

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32882&page=1