Цветы на День святого Валентина дарят всё реже

Мужчин, планирующих дарить цветы своим женщинам на День святого Валентина, становится меньше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане и представители компаний из всех округов страны.

Праздновать День святого Валентина собирается только каждый восьмой россиянин (13%). Поздравит в этот день свою вторую половинку каждый шестой мужчина (16%) и каждая девятая женщина (11%). Чаще остальных собираются отмечать 14 февраля респонденты моложе 35 лет (21%).

Подарит цветы своей возлюбленной в День всех влюбленных каждый четвертый мужчина. Чаще остальных преподносить букеты планируют молодые люди в возрасте до 34 лет (51%).

Стоит отметить, что День святого Валентина в России стремительно теряет популярность — в середине нулевых этот праздник отмечал каждый второй, а начиная с 2021 года — только каждый восьмой россиянин. Многие считают, что предпочтение нужно отдавать традициям своей страны: «В России есть свой праздник — День семьи, любви и верности»; «Не считаю, что в России нужно отмечать праздники, которые пришли из Европы».

Желающих дарить подарки любимым и цветы своим женщинам в этот день также становится меньше.

Как-либо отметить 14 февраля на работе планируют только в 2% компаний: «Тайный Валентин (как Тайный Санта»)»; «Будет почта с валентинками».

Время проведения опроса: 2—10 февраля 2025 года.