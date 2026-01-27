Да будет свет! Линию электроснабжения на временных опорах смонтировали

Как сообщает vk.com/murman_sever, специалисты начинают подавать напряжение в тестовом режиме. Если все пройдёт по плану, далее будет произведена подача необходимой мощности для восстановления электроснабжения отключенных потребителей в Мурманске и Североморске.

Как сообщает vk.com/murman_sever, специалисты начинают подавать напряжение в тестовом режиме. Если все пройдёт по плану, далее будет произведена подача необходимой мощности для восстановления электроснабжения отключенных потребителей в Мурманске и Североморске.

Продолжаются работы по установке постоянных опор. Специалисты оперативных и аварийных служб продолжают работу в режиме повышенной готовности.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго.

Видео: https://vk.com/video537777114_456244048