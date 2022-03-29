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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.22 18:00

Дачных картофельных плантаций в этом году будет больше

Большинство владельцев дач, огородов и частных домов будут сажать картофель в этом году: для каждого второго это ежегодная практика, а каждый одиннадцатый в прошлом году картофель не сажал. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 россиян, имеющих земельный участок.

Сажать картофель в этом году собирается 61% землевладельцев: при этом 52% выращивали картофель в прошлом году, а 9% — нет. Многие из тех, кто сажал картофель и ранее, в комментариях говорили о планах увеличить объём посадки. Лишь 3 из 10 владельцев дач, огородов и частных домов не планируют сажать картофель.

Россияне в возрасте 35-44 лет делились агропланами чаще более молодых и более зрелых сограждан (65%): «Посадим больше, чем в прошлом году. Неизвестно, что зимой будет». Но больше всего тех, кто планирует сажать картофель в этом году, — среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей в месяц (68%).

 

 

 

 

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