Даёшь Бюджетный совет! В России предлагают создать независимый орган для оценки финансовых решений властей

Речь идёт о бюджетном совете при Федеральном собрании — с такой инициативой выступили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), доклад которого изучили «Известия».

Эта идея появилась на фоне частых пересмотров бюджетного правила: задуманное как якорь стабильности, оно со временем превратилось в весьма гибкий инструмент, который подстраивают под текущие задачи. Это ослабляет дисциплину расходов, усиливает дефицит казны и зависимость от нефтяных доходов. На проблему уже обращал внимание Президент России, раскритиковав экономический блок за ошибки в прогнозах.

Поможет ли новый орган вернуть контроль над бюджетом?

Государственные финансы в ближайшие годы окажутся под жёстким давлением, говорится в докладе ЦМАКП «Бюджетное правило в отечественной системе государственных финансов» под авторством эксперта центра и ИНП РАН Эмиля Аблаева. Доходы ограничены: сырьевая рента постепенно исчерпывается, экономика растёт слабо, а возможности повышать налоги практически исчерпаны. При этом расходы становятся всё менее гибкими — значительная часть бюджета уходит на социальную поддержку и национальную безопасность. Дополнительное ограничение накладывает и госдолг: высокие ставки увеличивают стоимость его обслуживания и разгоняют инфляцию. В таких условиях устойчивость системе помогает сохранить бюджетное правило.

Этот механизм ограничивает использование нефтегазовых доходов. В бюджет закладывается базовая цена нефти — «цена отсечения»: поступления в ее пределах направляются на текущие расходы, а сверхдоходы — в резервы, прежде всего в ФНБ. Если цены падают, средства фонда используют для покрытия дефицита.

В 2026 году цена отсечения составляет $59 за баррель Urals. При более высоких отметках излишки направляются на покупку валюты и золота, при более низких — активы продаются. Подобные правила действуют более чем в 120 странах, отмечают в ЦМАКП.

Однако на практике механизм работает не идеально. Как подчеркивается в докладе, он недостаточно устойчив к экономическим шокам и сильно зависит от приоритетов бюджетной политики в тот или иной момент. В результате правила регулярно пересматриваются или ослабляются, а власти нередко принимают решения в обход установленных ограничений. Это снижает их роль в обеспечении макроэкономической стабильности.

Ключевая проблема — не столько в конструкции правила, сколько в отсутствии эффективного контроля за его соблюдением, считают в ЦМАКП. Для решения этой задачи эксперты предлагают создать в России Бюджетный совет — независимый консультативный орган, который будет публично оценивать действия финансовых властей. Подобные структуры уже доказали свою эффективность за рубежом.

Предполагается, что совет способен работать в формате бюджетного офиса при Федеральном Собрании и быть независимым от исполнительной власти. В его задачи могут войти анализ долгосрочной устойчивости бюджета, оценка макроэкономических параметров и мониторинг соблюдения ограничений.