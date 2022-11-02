Даёшь культуру: молодые специалисты региона обсудили новые подходы взаимодействия с подрастающим поколением

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова во второй раз прошёл творческий интенсив для молодых специалистов культурно-досуговых учреждений «ДК: Даёшь культуру». Встреча была посвящена теме патриотического воспитания подрастающего поколения в культурно-досуговых учреждениях: эффективным формам, технологиям, практикам. В мероприятии приняли участие 15 специалистов из Мурманска, Апатитов, Оленегорска, Мончегорска, Гаджиево, Заполярного, посёлков Кильдинстрой, Зверосовхоз и Сафоново.

Интенсив «ДК: Даёшь культуру» представляет собой площадку для неформального общения, обмена опытом, обучения, профессионального роста и установления дружеских и рабочих отношений между молодыми специалистами учреждений клубного типа региона для совместного поиска новых подходов и форматов в работе по взаимодействию с молодежной аудиторией.

На очередной встрече участники мероприятия познакомились с несколькими актуальными практиками, среди которых интерактивно-образовательный веб-проект «Oma-Randu», игра «Памятник, который потерялся», квест «История о символах» и другие. Опыт Мурманской области был представлен такими проектами, как иммерсивный променад «Если город говорит», аудиоэкскурсия «Северный рубеж» и конкурс детских раскрасок «Дружный хоровод», посвященный Дню народного единства. Практической частью встречи стала работа в группах по созданию игрового кейса для учреждений культуры к празднованию 85-летия со дня образования Мурманской области. Завершился интенсив аудиоэкскурсией «Северный рубеж», посвященной разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье.

Напомним, ускоренный креативный курс «ДК: Даёшь культуру» впервые стартовал в 2021 году в рамках реализации культурно-просветительского проекта «КДУ-ПРОФ», который призван способствовать обмену опытом и профессиональными навыками между специалистами в сфере культуры.

На первых дискуссиях участники обсудили, каким должно быть культурно-досуговое учреждение нового поколения, разработали и презентовали проектные идеи молодежных мероприятий, которые можно тиражировать и апробировать в муниципальных образованиях Мурманской области.

Отметим, что октябре в посёлке Кильдинстрой состоялся областной семейный фестиваль «Йети День». Идея стала победителем первой проектной сессии творческого интенсива среди молодых специалистов клубных учреждений.

Инициатива «ДК: Даёшь Культуру» реализуется Мурманским областным Дворцом культуры при поддержке регионального Минкульта в рамках культурно-просветительского проекта «КДУ-ПРОФ».



Фото: https://gov-murman.ru