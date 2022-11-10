Даёшь молодых и талантливых: в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке обсудили номинантов на литературную премию

В библиотеке состоялась встреча членов жюри и заявителей на Литературную премию губернатора Мурманской области имени Константина Баева и Александра Подстаницкого.

В этом году на конкурсный отбор поступило 12 ходатайств о номинировании молодых авторов. В числе номинантов - прозаические, поэтические и публицистические произведения юных литераторов Кольского Заполярья. Как сообщает vk.com/murmanculture, среди претендентов на премию - не только дебютанты, но и неоднократные участники литературного конкурса.

Номинанты Литературной премии губернатора Мурманской области имени Константина Баева и Александра Подстаницкого:

в номинации «Проза»

Быченков Павел Артемович с повестью «Разводящий»;

Корешкова Надежда Александровна с повестью «Истории из Небывалии»;

Куция Полина Александровна с произведением «След мечты»;

Мазурова Валерия Сергеевна с произведением «Коротко о …»;

Смовдер Валерия Вадимовна с произведением «Из юности»;

в номинации «Поэзия»

Кулюкин Андрей Андреевич с произведением «Небеса нараспашку»;

Ревин Николай Павлович со сборником стихотворений;

Соколова Ксения Романовна со сборником стихотворений «Драма поэта»;

Сорокина Анастасия Анатольевна со сборником стихотворений «Несказанное»;

Сурнов Павел Андреевич со сборником стихотворений «Совремпоэт»;

Ткачёва Кира Кирилловна со сборником стихотворений «Сборник 1»;

в номинации «Публицистика»:

Масленникова Алина Сергеевна с произведением «Аллея мечты».

Зайцева Наталья Викторовна, консультант управления развития в сфере культуры и искусства Министерства культуры Мурманской области открыла встречу и поздравила молодых людей с завершением конкурса.

Дмитрий Коржов, председатель комиссии, лауреат первой премии имени Баева-Подстаницкого 1993 года, известный журналист, писатель, и Инна Юрьевна Воронова, член жюри, президент Мурманского отделения Межрегиональной общественной организации «Развитие психологической помощи», поэт, писатель, общественный деятель, сказали своё напутственное слово и пригласили номинантов в литературное объединение для повышения своего литературного мастерства.

В тёплой дружеской обстановке молодые литераторы и члены жюри обсудили перспективы развития литературного творчества в нашем регионе, произведения, выдвинутые на премию, поделились своими впечатлениями и планами на будущее. В конце встречи зазвучали стихи – начинающие поэты познакомили присутствующих со своим творчеством.

Отметим, что торжественное награждение лауреатов состоится 20 декабря в Мурманской областной филармонии.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263520%2Fwall-139605315_20588