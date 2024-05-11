Даёшь МРОТ: 65% россиян поддерживают повышение до 30 тысяч рублей, каждый четвертый предлагает увеличить ещё больше
Большинство россиян поддерживает инициативу Госдумы по увеличению минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей. Каждый четвертый считает, что федеральный МРОТ должен быть ещё выше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
65% россиян поддержали инициативу Госдумы по увеличению МРОТ до 30 тысяч рублей: «Инфляция высокая в России». 24% заявили, что МРОТ следует увеличить еще больше: «До 45—50 тысяч рублей, учитывая питание, одежду, бытовые вещи, медобслуживание и коммунальные оплаты за жилье». И только 4% опрошенных — за то, чтобы оставить минимальную зарплату на текущем уровне: «Вслед за увеличением МРОТ все остальные цены также поднимаются, смысла ноль»; «Нужно понижать цену потребительской корзины».
Женщины активнее мужчин поддерживают инициативу парламентариев о повышении МРОТ (69 и 62% соответственно). Чем моложе респонденты, тем чаще они высказываются в пользу повышения МРОТ: 62% — среди россиян старше 45 лет, 73% — среди опрошенных моложе 34 лет.
За увеличение федерального МРОТ выше суммы, предлагаемой парламентариями, чаще всего высказывались россияне с зарплатой от 100 тысяч рублей (30%). В целом по стране среди тех, кто не согласен с размером прибавки к МРОТ, каждый второй предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда до 50—60 тысяч рублей в месяц.
Время проведения опроса: 1—6 мая 2024 года.