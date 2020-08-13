Дагестанский национально-культурный центр присоединился к Дому дружбы Мурманской области

12 августа в Министерстве внутренней политики Мурманской области прошла встреча с представителями Мурманской региональной общественной организации «Дагестанский национально-культурный центр». Во встрече приняли участие первый заместитель министра Андрей Сахаров, начальник управления по реализации государственной национальной политики Юлия Шандарова, главный специалист управления по реализации государственной национальной политики Римма Николаева, руководитель Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества Надежда Чупрова.

Дагестанский национально-культурный центр представляли председатель Магомед Магомедов и его заместитель Рамазан Рамазанов.

Министерство внутренней политики Мурманской области активно сотрудничает с различными национально-культурными автономиями и общественными организациями, созданными по этническому признаку. Для решения вопроса по созданию условий для организации деятельности общественных объединений Министерством реализуется проект «Дом дружбы».

В рамках встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и обсуждение вопросов взаимодействия Министерства и культурного центра в целях гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе.