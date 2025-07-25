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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.25 12:30

Дальневосточная крабодобывающая компания с августа займётся добычей камчатского краба в Баренцевом море

Группа компаний «Русский Краб» сообщает о расширении географии промысла и начале работы в Северном рыбохозяйственном бассейне.

Как пишет vk.com/russian_crab_hr, с 12 августа 2025 года компания приступит к освоению 4,8 тысячи тонн камчатского краба в Баренцевом море. Новые объёмы включены в портфель группы по итогам инвестиционных аукционов Росрыболовства 2025 года, на которых были приобретены 4 лота на добычу краба с инвестиционными обязательствами по постройке 3 современных краболовных судов и крупного логистического комплекса.

«Диверсификацию географии промысла мы рассматриваем как фактор повышения устойчивости бизнеса и возможностей для его развития, — сказал генеральный директор ГК «Русский Краб» Сергей Горячев. — Компания готова к освоению новых объёмов. Этому будут способствовать мощности нового флота, а также компетенции, сформированные за время работы на Дальнем Востоке».

Промысел в Северном бассейне будут вести новые краболовы-процессоры «Капитан Манжолин», «Капитан Дудник» и «Капитан Сковпен», построенные на Окской судоверфи в рамках первого этапа программы инвестиционных квот.

ГК «Русский Краб» имеет успешный опыт промысла в морях со сложной гидрометеорологией. В течение пяти последних лет освоение квот составляло 97-99%.

Работу на новой территории будет курировать подразделение компании в Мурманске.

 

 

 

Фото: https://vk.com/russian_crab_hr?z=photo-211215168_457241267%2Fwall-211215168_918

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