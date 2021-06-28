«Дальневосточный гектар» на территории Арктики будет доступен во всех муниципалитетах Мурманской области

«Дальневосточный гектар», расширенный на территорию Арктики, будет доступен во всех муниципалитетах Мурманской области. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщила министр имущественных отношений Виктория Минкина.

Федеральным центром на прошлой неделе приняты изменения в 119-ФЗ, которые распространяют упрощенный порядок получения земельных участков, ранее апробированный на территориях Дальнего Востока, на Арктическую зону Российской Федерации.

Так, с 1 августа 2021 года начнёт работать программа по предоставлению земельного участка в Мурманской области без проведения торгов сроком на 5 лет в безвозмездное пользование.

На данный момент правительство Мурманской области заканчивает мероприятия в рамках подготовительного этапа к реализации программы. Основная ступень – определение всех зон, которые будут участвовать в программе. Соответствующий законопроект уже внесён в Мурманскую областную Думу и будет рассмотрен завтра, 29 июня.

Перед внесением в Мурманскую областную Думу законопроект одобрен Общественным советом Арктической зоны Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, территории проверены федеральным Росреестром.

Как пояснила Виктория Минкина, общая площадь земель, на которых будет реализована программа, составляет чуть более 700 тысяч га, в том числе 630 тысяч га – земли лесного фонда, 112 тысяч га – земельные участки, использовать которые можно любым из видов деятельности, не нарушающим законодательство, в том числе под строительство капитальных объектов жилого и нежилого назначения. Площади для реализации программы предусмотрены во всех муниципальных образованиях. Самые крупные территории определены в Кольском, Кандалакшском и Ковдорском районах.

Как подчеркнула министр имущественных отношений, при определении территорий основной задачей являлось недопущение нарушения интересов граждан Мурманской области, имеющих права на земельные участки, сведения о которых не содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, а также соблюдение интересов коренных малочисленных народов Крайнего Севера в местах их традиционного проживания. Работа проведена совместно с органами местного самоуправления.

Силами Министерства имущественных отношений и сотрудников подведомственных учреждений прошла камеральная проверка снимков территорий, в том числе космических. Земельные участки, на которых выявлены объекты недвижимости, частично уже обследованы с применением беспилотного летательного аппарата (квардрокоптера), обследование остальных запланировано на июнь- июль.

Кроме того, для исключения возможных спорных или конфликтных ситуаций, вблизи территорий, предоставленных различным товариществам, министерством принято решение об установлении буферной зоны.

После принятия закона Мурманской области продолжится подготовительный этап реализации программы. Запланировано информирование населения о территориях, порядке и способах подачи заявления на предоставление земельных участков, а также подготовка специалистов уполномоченных органов для работы в программе и обеспечению предоставления земельных участков гражданам.

Организовано практическое обучение сотрудников всех профильных ведомств работе в Федеральной информационной системе НаДальнийВосток.РФ.

В настоящее время Министерством имущественных отношений Мурманской области подготовлена карта территорий, которая после приятия закона Мурманской области об определении территорий, будет размещена на Интернет-ресурсах правительства Мурманской области и портале «Наш Север».

Документы на предоставление земельных участков можно будет подать не выходя из дома на сайте НаДальнийВосток.РФ. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на сайте Госуслуг. При этом указанный портал имеет преимущество, так как сам гражданин может «нарисовать» земельный участок на интересующей его территории, не прибегая к услугам специалистов – кадастровых инженеров.

Министр имущественных отношений отметила, что граждан заинтересованных в получении земельных участков уже сейчас могут ознакомится с интерфейсом сайта НаДальнийВосток.РФ, на котором после 1 августа будут приниматься заявки на оформление «Дальневосточного гектара», расширенного на территорию Арктики.

Как подчеркнул губернатор Андрей Чибис по итогам доклада, сейчас очень важно, во-первых, довести до финала подготовку всей нормативной базы, во-вторых, разъяснить людям, где и как можно оформить гектар, в-третьих, рассказать о правилах пользования гектаром.

«Важно, чтобы люди ответственно подходили, понимали, что это не просто землю вот так получить, а в том числе обязательно хозяйственную деятельность там развивать. Потому что, «Дальневосточный гектар» в Арктике – это не просто возможность, но ещё и обязанность, и ответственность. Есть чёткие сроки и виды деятельности, под которые оформляется земля, – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Глава региона также отметил, что необходимо сразу продумать систему мониторинга исполнения обязательств по развитию бизнеса или хозяйственной деятельности на территории, и контролировать её использование.