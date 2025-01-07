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Мурманская область. Арктика (16+)07.01.25 14:00

Дальнейшее развитие Северного морской путь может стать основой самого безопасного мегакоридора МТК Север — Юг

Международный транспортный коридор (МТК) Север — Юг в перспективе может стать ключевым и самым безопасным мегакоридором, который объединит грузопотоки Африки, Европы и Азии. Для этого на севере МТК может быть соединен с Северным морским путём, а на юге — с Трансаравийской железной дорогой через Ормузский пролив, считает член Российско-Оманского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ, член транспортной подгруппы Делового совета БРИКС Марат Зембатов.

- СМП начинается в Мурманске, МТК Север — Юг — в Санкт-Петербурге. Если предположить возможность их объединения, а это всё очень просто делается — используется железная дорога между Мурманском (где начинается СМП) и Санкт-Петербургом (где начинается МТК Север — Юг), то мы получаем мегатранспортный коридор с огромными возможностями задействования разных логистических маршрутов на пространстве дружественных стран Евразии, — сказал ТАСС Марат Зембатов.

Он добавил, что второе перспективное направление для развития МТК Север — Юг связано с соединением коридора на юге с Трансаравийской железной дорогой на пространстве дружественных стран Аравийского полуострова. Для этого иранский порт Бендер-Аббас с помощью железнодорожной паромной переправы нужно соединить с Оманским портом Хасаб, таким образом будет создан «бесшовный единый транспортно-логистический каркас Евразии с участием Аравийского полуострова». Марат Зембатов добавил, что из Оманского порта можно будет добраться наземным транспортом до любой точки Омана, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.

- Там, конечно, потребуются инфраструктурные инвестиции. Но если заработает СМП и с ним в связке переправа из Бендер-Аббаса в Оман, а соответственно, будет связь со всем Аравийским полуостровом, то получится, что этот мегатранспортный коридор соединит все дружественные страны от Северного Ледовитого океана до Судана на восточном побережье Африки через Саудовскую Аравию. Тогда весь мир дружественных стран будет объединен коридором Север — Юг, и он уже станет новой реальностью, которая диктует условия в транспортно-логистической сфере всего мира. Соответственно, роль транзитного пространства России как страны возрастает кратно, — подчеркнул Марат Зембатов.

 

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «ММП».

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