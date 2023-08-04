Дальние Зеленцы вновь станут точкой притяжения отважных триатлонистов со всей страны

Завтра, 5 августа, в одном из самых красивых мест Мурманской области – Дальних Зеленцах – вновь состоятся состязания «Арктик Эпик Три 113 – 2023». Соревнования представляют собой классическую половину легендарного мероприятия «Iron Man» и состоятся в суровых условиях уже в третий раз.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, завораживающие виды северной природы, ледяные волны Баренцева моря и полярное солнце. Всем этим смогут насладиться триатлеты почти за 113 км своей тяжёлой дороги. В Дальних Зеленцах спортсменам предстоит проплыть 1,9 км, преодолеть на велосипеде 90 км и закрепить результат забегом на 21 км. Как признаются сами участники, гонка «Арктик Эпик Три» сложная, но от этого она становится еще интересней.

Для самых упорных спортсменов организаторами подготовлены денежные призы: в эстафетной гонке – 15, 25 и 40 тысяч рублей, в личном зачёте – 10, 20 и 30 тысяч рублей в соответствии с занятым местом.

Фото: https://gov-murman.ru