Дальний поход «Ильи Муромца» завершился успешно

Завершился третий сезон экспедиции Русского географического общества (РГО) и Северного флота по изучению арктических архипелагов. Участники экспедиции, проходившей в рамках общего историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди», прибыли в Североморск на ледоколе «Илья Муромец».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, сегодня в главную базу Северного флота - город Североморск - прибыл ледокол «Илья Муромец», который с 5 августа выполнял поставленные задачи в морях Северного Ледовитого океана. На его борту вернулся экспедиционный отряд Северного флота и Русского географического общества, который выполнил значительное количество запланированных исследований, а также сделал неожиданные находки в российской Арктике.

С завершением похода экипаж ледокола и участников экспедиции поздравил командующий Северным флотом, Герой России, вице-адмирал Александр Моисеев. «Тесное сотрудничество Северного флота и научного сообщества в ходе экспедиционной деятельности способствует расширению возможностей нашей страны по исследованию и сохранению уникальной арктической природы, накоплению новых знаний об арктических территориях», - сказал Моисеев.

Отмечается, что ледокол «Илья Муромец» прошёл около 12 тысяч морских миль в восьми арктических морях. Экспедиционный отряд совершил 33 высадки на острова и континентальное побережье, участники экспедиции собрали 125 исторических артефактов, охватив Северную Землю, Таймыр, Новосибирские острова и остров Врангеля. Второй отряд экспедиции, работавший на морском буксире МБ-12, провёл исследование Новой Земли и 30 августа вернулся в Мурманск. В составе экспедиции работали два отряда учёных и медиагруппа РГО - общей численностью 16 человек.

- Для Русского географического общества подобные экспедиции имеют стратегический характер. В то время, когда почти вся планета исследована, Арктика способна удивить и принести немало открытий. Речь не только о следах полярников прошлого, но и о новых географических открытиях. Лед тает, регион меняется до неузнаваемости. Знать последствия этого России как стране с самыми протяженными арктическими границами крайне важно. <...> Наш симбиоз (с Северным флотом) особенно удался, поскольку наши цели схожи», - приводит пресс-служба РГО слова заместителя исполнительного директора общества Сергея Корлыханова.

Научный руководитель экспедиции полковник Сергей Чуркин отметил высокий уровень выполнения поставленных задач. В районе полуострова Таймыр экспедиция обнаружила следы экспедиции Владимира Русанова (1910), уточнила координаты артиллерийских батарей на побережье Карского моря, а в ходе подводных исследований определила местоположение останков нескольких судов, погибших в Карском море в ХХ веке. Предположительно, одно из них может быть ледокольным пароходом «Вайгач», который затонул в 1918 году, наткнувшись на подводный камень. Работа над «Вайгачём» продолжится в научных архивах.

В море Лаптевых в заливе Симса были найдены монеты, стеклянные бусины, нательные кресты и другие артефакты XVII века, которые свидетельствуют о раннем освоении поморами Северного морского пути. В Чукотском море удалось обследовать пароход «Челюскин», который затонул в 1934 году, раздавленный льдами. Исследователи с помощью многолучевого эхолота выполнили трехмерную акустическую съёмку объекта. Впервые удалось произвести видеосъёмку «Челюскина» с помощью необитаемого подводного аппарата «Марлин-350».

В Чукотском и Восточно-Сибирском морях экспедиционный отряд выполнил ряд исследований по маршруту Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО) и первой советской экспедиции Георгия Ушакова (1926-1929), провел ряд геолого-геофизических исследований. Сделаны открытия и в сейсмологии - например, ученые впервые исследовали подземную часть острова Врангеля, его недра и смещение плит.

Есть также основания полагать, что отряд совершил географическое открытие в районе острова Комсомолец архипелага Северная Земля. По мнению специалистов, залив Лабиринт в результате таяния льдов превратился в пролив и образовался новый остров. Однако высадиться на него - обязательное условие для подтверждения открытия - экспедиционному отряду не удалось. Это планируется сделать в будущем.

За время работы у Новосибирских островов научная группа исследовала места, связанные с Русской полярной экспедицией 1900-1902 годов под руководством Эдуарда Толля, отправившейся в Арктику на шхуне «Заря» искать Землю Санникова. В одноименном проливе исследователи РГО и Северного флота высадились на побережье острова Котельный, обследовали строение зимовки экипажа шхуны «Заря», осмотрели место захоронения фельдшера экспедиции Германа Вальтера и продовольственный склад барона Толля. Геологи из экспедиционного отряда выполнили ряд исследований на побережье острова Котельный и в районе бухты Нерпалах.

Кроме того, особое внимание в экспедиции уделялось изучению факторов глобального потепления, а также ареалов обитания морских животных. Специалисты-зоологи собрали сведения о жизни и поведении белух, нерп, тюленей, белых медведей и других животных. А в Чукотском море вблизи поселка Ванкарем учёные наблюдали гигантское лежбище моржей - почти 40 тысяч особей, отмечается в сообщении.