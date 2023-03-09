Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов», действовавший в Средиземном море с февраля 2022 года, вышел в Атлантический океан Гибралтарским проливом в сопровождении среднего морского танкера «Академик Пашин».

Экипаж корабля успешно выполнил все поставленные задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. Помимо непосредственного решения задач дальнего похода, североморцы совершенствовали боевую подготовку и военно-морскую выучку, отработав десятки корабельных учений по противовоздушной и противолодочной обороне.

За время похода, который начался 23 января прошлого года, фрегат «Адмирал флота Касатонов» прошёл около 63 тысяч морских миль.

Как сообщает пресс-служба СФ, в Атлантическом океане экипаж фрегата проведёт ряд корабельных учений. После завершения всех поставленных задач корабль прибудет в главную базу Северного флота – Североморск.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news.htm