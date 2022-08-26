Дальнобойщики могут заработать от 200 тысяч рублей и больше

Ежегодно водители большегрузных машин в последнюю субботу августа отмечают свой профессиональный праздник. В 2021 году День дальнобойщика приходится на 27 августа. Эксперты hh.ru выяснили, что спрос на водителей большегрузов в стране держится на достаточно высоком уровне, а работодатели готовы платить до 200000 ₽ и более.

Ежегодно водители большегрузных машин в последнюю субботу августа отмечают свой профессиональный праздник. В 2021 году День дальнобойщика приходится на 27 августа. Эксперты hh.ru выяснили, что спрос на водителей большегрузов в стране держится на достаточно высоком уровне, а работодатели готовы платить до 200000 ₽ и более.

С начала года российские компании разместили около 900 новых вакансий для дальнобойщиков, а также более 1100 вакансий для водителей категории Е. На данный момент максимальный спрос на дальнобойщиков наблюдается в Москве (7,3% вакансий от всего объёма по стране), в Московской (5,9%), Нижегородской (4,2%), Самарской (4,1%) области и Татарстане (3,3%). В топ-15 лидеров по спросу на водителей большегрузов также вошли Алтайский и Хабаровский край, Новосибирская область и Санкт-Петербург (2,8% вакансий для дальнобойщиков). Всего на регионы СЗФО приходится более 7% вакансий для дальнобойщиков с начала года (наглядно на диаграмме).

«Быть водителем категории Е – это иметь более высокую квалификацию, ответственность, социальную зрелость. Не зря 26 статья закона 196 о безопасности дорожного движения допускает к вождению автомобилей с прицепами только тех, кто имеет годовой стаж вождения соответствующей категории без прицепа. Судя, по данным вакансий такого же взгляда придерживаются и работодателей. Среди основных требований к кандидатам – наличие опыта работы водителем. Так, в 84% вакансий от водителей большегрузов ожидают стаж по профессии, из них в 47% вакансий требуется опыт до 3 лет, а в 34% опыт до 6 лет», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для дальнобойщиков в августе в среднем по стране - 90000₽. При этом в ряде регионов компании готовы платить кратно больше. Так, в Иркутске водителям большегрузов предлагают до 166667₽, в Набережных Челнах - 152299₽, в Новороссийске - 160920₽. Среди регионов СЗФО и в целом по стране одни из самых высоких зарплат для дальнобойщиков можно встретить в Калининградской области - 143678₽, в Санкт-Петербурге - 136289₽, высокие зарплаты предлагают в Петрозаводске - 120690₽ и в Мурманской области - 91954₽.

Водители-дальнобойщики нужны во многих отраслях. Так, 18% вакансий приходится на компании из сферы перевозок и логистики. Испытывают потребность в данных специалистах также компании из сферы ретейла (5% рабочих предложений с начала года), сельское хозяйство (5%), строительный сектор (3%) и металлургический комплекс (2%).

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий для водителей-дальнобойщиков, Россия: