Дальнобойщики в цене: спрос на работников вырос в 2 раза, а зарплаты повысили на 5000 рублей

Ежегодно водители большегрузных машин в последнюю субботу августа отмечают свой профессиональный праздник. В 2021 году День дальнобойщика пришёлся на 28 августа. Эксперты hh.ru выяснили, что спрос на водителей большегрузов в стране вырос в 2 раза, а работодатели повысили предлагаемые зарплаты на 5000 рублей до 80 тысяч рублей в среднем по стране и до 95 тысяч в Петербурге.

С начала года российские компании разместили около 1200 вакансий для дальнобойщиков, это вдвое больше, чем годом ранее. На данный момент максимальный спрос на дальнобойщиков наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. Интересно, что в пятёрку лидеров в этом году вошли также Алтайский край, Татарстан и Новосибирская область, обогнав Самару и Московскую область, которые в 2020 входили в топ-5 по числу вакансий для водителей большегрузов.

В борьбе за новые кадры в водительской среде компании готовы расширять географию поиска и найма: многие вакансии публикуются с вахтовым форматом работы и в этом году их на 188% больше, чем в 2020.

Работодатели также повышают зарплату: сейчас в среднем по стране в вакансиях для дальнобойщиков фигурирует зарплата до 80 тысяч рублей, в регионах СЗФО и Петербурге готовы платить еще больше, а именно до 95 тысяч. Интересно, что есть и более «дорогие» варианты работы для дальнобойщиков, например, есть вакансии по всей стране до 150000 – 200000 рублей и выше. Есть около 400 вакансий с зарплатой от 115 тысяч.

Соискатели-россияне также заинтересованы в такой работе: более 2500 резюме на данный момент, из них самые активные соискатели-дальнобойщики живут в Москве, Краснодарском крае, Петербурге, Свердловской области и Ростове. Диапазон зарплат, на которые рассчитывают водители по всей стране – от 55 тысяч до 85 тысяч, но есть и более требовательные – зарплату от 115 тысяч до 150 тысяч хотят около сотни дальнобойщиков.

Интересно, что среди, как правило, мужской аудитории соискателей-дальнобойщиков (99%) есть несколько десятков женщин-дальнобойщиц (из Москвы, Петербурга, Иркутской области), среди них есть как начинающие водители в возрасте от 20 до 25 лет, так и опытные дальнобойщицы до 55 лет и старше.