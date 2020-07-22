Дальняя дорога, или Что светит Управлению дорожного хозяйства за недостоверные сведения по дорожным работам

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере). Противоправная деятельность выявлена и пресечена благодаря совместной работе с оперативными сотрудниками УФСБ России по Мурманской области.

По версии следствия, весной 2019 года между Мурманским муниципальным бюджетным учреждением «Управление дорожного хозяйства» и коммерческой строительно-ремонтной организацией, заключён ряд договоров о выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в Мурманске. Общая сумма договоров составляла более 399 миллионов рублей, выделенных для этих целей из федерального бюджета Российской Федерации.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в ходе производства ремонтных работ контролирующей организацией был выявлен ряд недостатков в части несоответствия толщины асфальтобетонного покрытия заявленной в проектно-сметной документации.

Выявленные недостатки не были устранены к октябрю 2019 года, то есть в срок, установленный условиями договора. При этом сотрудниками организации-исполнителя и должностными лицами Управления дорожного хозяйства, ответственными за принятие работ, изготовлены акты о приёмке, а также справки о стоимости, содержащие заведомо недостоверные сведения о выполнении работ на территории Октябрьского и Первомайского административных округов Мурманска в полном объёме.

На основании указанных документов введенные в заблуждение работники Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области произвели оплату недобросовестно принятых Управлением дорожного хозяйства работ в сумме более 7 млн 100 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния, в том числе по месту нахождения Управления дорожного хозяйства, организации-исполнителя, а также по месту жительства ряда должностных лиц проведены обыски. Расследование уголовного дела продолжается.