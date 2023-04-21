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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.23 08:45

Дан старт I Международному фестивалю театров кукол «Полярная сова», объединившему более 150 артистов России и Беларуси

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, свыше 150 артистов из разных уголков России и ближнего зарубежья стали участниками I Международного фестиваля театров кукол «Полярная сова», который стартовал в Мурманской области.

Фестиваль объединил на Кольской земле 16 театров из Архангельской, Белгородской, Вологодской, Псковской областей, Республики Коми, Санкт-Петербурга и Москвы, Луганской народной республики, а также белорусских городов Витебск и Гродно. Мероприятие проходит при поддержке правительства Мурманской области и регионального Минкульта, а также Союза театральных деятелей России

«Организация и проведение международных и всероссийских мероприятий, призванных разнообразить календарь событий Кольского Заполярья – добрая традиция для нашего региона, поддержанная стратегическим планом «На Севере – жить». Отмечу, что за последние несколько лет значительно расширилась география наших партнерских связей в сфере культуры, и в частности, театрального искусства. Неизменно главной задачей «Полярной совы», как и других крупных профессиональных фестивалей, является знакомство северян с лучшими практиками зарубежных и российских творческих коллективов, а также обмен опытом и обогащение культурной жизни региона», – подчеркнул и.о. министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

Первый фестивальный день, 20 апреля, открыла постановка «Бабушкины сказки. Красная шапочка» Луганского академического театра кукол, который впервые принимает участие в театральных фестивалях Мурманской области, и спектакль областного театра кукол «Голый король». В программу фестиваля также впервые вошла постановка на белорусском языке «Казкi пра казку», а в общей сложности в течение шести фестивальных дней на трех площадках заполярные зрители и гости региона смогут увидеть 20 разноплановых спектаклей.

Как сообщает региональное Министерство культуры, программа фестиваля также предусматривает профессиональный блок мероприятий для артистов, включающий творческие встречи, лекции и мастер-классы, которые проведут известные специалисты театрального дела. В качестве экспертов участие в первой «Полярной сове» принимают филолог, фольклорист, театровед, театральный критик Анна Некрылова, кандидат искусствоведения, театровед, театральный критик Анна Константинова, театральный режиссёр и продюсер, театральный педагог Давид Бурман, режиссер, театральный педагог РГИСИ Светлана Озерская, доцент кафедры театроведения и общих гуманитарных наук Ярославского театрального института, кандидат культурологии Вячеслав Лётин.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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