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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.23 15:00

Дан старт мероприятиям Всероссийского фестиваля «ВместеЯрче» в Мурманской области

На базе Мурманской областной научной библиотеки 15 сентября стартовали региональные мероприятия Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «ВместеЯрче». Основной организатор – региональное Минэнерго и ЖКХ – из года в год остается верным целям продвижения среди молодёжи идей энергосберегающего и экологичного стиля жизни, повышения престижа профессий топливно-энергетического комплекса.

Мероприятия 2023 года объединят более 70 площадок по всей области. Флагманом фестиваля выступают молодёжные пространства «СОПКИ». Акценты программы сделаны как на развитии новых технологий, так и на историческом наследии отрасли, значении профессии энергетика.

Открывая фестиваль, заместитель министра энергетики и ЖКХ Сергей Лупанский напомнил ребятам, что актуальность энергосбережения по сей день не пропала.

«Каждый киловатт электричества, гигакалория тепла – это труд сотен энергетиков. Но этих усилий недостаточно, если в комнатах впустую будет гореть свет, из неисправного крана будет капать вода. Каждый из нас может с легкостью внести вклад в сохранение ресурсов всего, лишь начав экономить в быту», – подчеркнул Сергей Лупанский.

Также в церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора, генеральный директор АО «МЭС» Алла Истомина, директор ГОКУ «АЭЭ МО» Вадим Глухин, председатель Общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых» Мария Чернышева, региональный представитель ООО «Кольская ВЭС» Вадим Уланов.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, с момента старта первого фестиваля в 2016 году Мурманская область неизменно остаётся в числе регионов, активно поддерживающих идеи бережного отношения к ресурсам.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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