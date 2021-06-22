Дан старт образовательной программе «Городские практики»

Объявлен старт образовательной программы «Городские практики». В этом году Мурманск вошел в число десяти городов России, где ведущие эксперты в сфере градостроительной деятельности и архитектуры обучат владению современными инструментами развития городской среды.

Открытие программы состоялось 21 июня в режиме видеоконференцсвязи. С приветственным словом к организаторам и участникам федерального проекта обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Создавать комфортную городскую среду, менять облик городов и посёлков, повышать качество жизни на Крайнем Севере – по-настоящему вызов. Приглашаем воспользоваться такой возможностью и попробовать свои силы. Правительство региона открыто к новым идеям и инициативам», – сказал глава субъекта.

Андрей Чибис рассказал участникам программы «Городские практики» о масштабных проектах, планируемых к реализации в областном центре, отметив, что в 2021 году на улучшение городской среды радикально увеличено финансирование из областного бюджета.

Так, одним из ключевых губернатор назвал проект редевелопмента территории бывшего судоремонтного завода Морского флота – «Новый Мурманск», разработанный совместно с КБ Стрелка. Кроме того, сейчас завершается конкурсный отбор архитекторов, которые будут готовить проект по преображению центральной площади Пять Углов, также в планах создание Парка Победы и музея защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны на сопке Зелёный мыс.

«Проекты на северных территориях особенно сложные – с точки зрения реализации, эксплуатации и тех идеологических решений, которые должны быть в них заложены, да и стоят они несколько дороже. Поэтому эффективность сметы и эффективность решений – это первостепенный вопрос. Мурманская область готова выступать здесь федеральным передовиком, демонстрировать новые подходы. Мне кажется, что молодым специалистам должно быть очень интересно принять в этом участие. Кто, если не вы – молодые, с открытым сознанием и при этом с прекрасной образовательной базой – можете и должны показать, как в Арктике правильно реализовывать проекты изменений», – добавил заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Подробнее о проекте «Новый Мурманск», а также о принципах развития портовых территорий в лекционной части участникам рассказал директор проектов КБ Стрелка, один из разработчиков мастер-плана Семён Москалик. Также в первый день интенсива выступили специалист по социально-экономическим вопросам развития арктических городов Надежда Замятина и главный архитектор «Strelka Architects» Даниил Хлебников.

Всего в программе «Городские практики» принимают участие 53 локальных специалиста из Мурманска и Мурманской области. Двухнедельная программа включает образовательный интенсив – онлайн-лекции, сессии, практические семинары – для архитекторов, градостроителей, художников, дизайнеров, сотрудников администрации и профильных департаментов города Мурманска. Кроме того, в рамках программы будут организованы открытая лекция в МАГУ, посвященная тому, как специалисты из различных областей влияют на развитие города, и публичная дискуссия «Искусство в городе». Эти мероприятия смогут посетить студенты и заинтересованные жители региона.

В финальной части программы участники объединятся в междисциплинарные команды, чтобы разработать идеи проектов благоустройства территории Арктического пляжа в Мурманске. Их предложения оценят эксперты, защита проектов пройдёт 4 июля.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «Городские практики» – часть программы Архитекторы.рф, которую реализует ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с Институтом «Стрелка» при поддержке Минстроя и Правительства РФ. В Мурманске проект организован совместно с Центром городского развития Мурманской области при поддержке регионального министерства градостроительства и благоустройства.

Подробная программа «Городских практик» в столице Заполярья представлена на официальном сайте проекта.