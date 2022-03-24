Дан старт созданию туристской территории в Мурманске, Кольском и Терском районах: подписано соглашение между корпорацией «Туризм.РФ» и правительством Мурманской области

Вчера в Координационном центре правительства России в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко подписано соглашение между корпорацией «Туризм.РФ» и правительством Мурманской области о совместном развитии туристической инфраструктуры региона. Реализация проектов в субъектах федерации проходит в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Документ даёт старт созданию туристской территории в Мурманске, а также Кольском и Терском муниципальных районах. Подписи под соглашением поставили генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«До пандемии регион в основном посещали зарубежные туристы. Но благодаря системным мерам, которые были приняты в туристической отрасли, мы уже вернулись к самому высокому показателю «допандемийного» периода – около 450 тысяч туристов за 2021 год. Для нас это большая победа. Тот набор мероприятий, который сегодня предлагается по нацпроектам, позволит вывести туристическую инфраструктуру на совершенно иной качественный уровень», – отметил Андрей Чибис.

Андрей Чибис подчеркнул, что всё это важно не только для гостей региона, но и для его жителей, которые могут с комфортом насладиться теми впечатлениями, которыми туристы из разных областей России любуются круглый год.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, соглашение позволит реализовать долгосрочное взаимодействие в индустрии гостеприимства, будет способствовать комплексному развитию внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, усилению социальной роли туризма и обеспечение доступности услуг, отдыха и оздоровления для граждан. Создание новых точек притяжения, – таких как культурно-деловой центр «Новый Мурманск», развлекательный аквакомплекс на территории горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» обеспечат привлечение туристов в Заполярье.

«Субъекты являются очень привлекательными туристическими регионами, которые в прошлом году приняли более 7 миллионов человек. Подписывая соглашение с корпорацией «Туризм.РФ», они открывают новую страницу возможностей. Согласно расчетам, сотрудничество позволит им в 2-3 раза увеличить туристический поток. Президент поручил нам ускорить создание туристической инфраструктуры. Губернаторы находятся на передовой этой работы. Государство поддерживает и будет их поддерживать. Субсидирование льготных кредитов продолжится по всем проектам, которые входят в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Кроме того, Правительство разработало дополнительные меры поддержки. Это отличное подспорье для того, чтобы бизнес сокращал срок окупаемости проектов. Все это, вместе с новой акцией «Мы вместе.Туризм», обеспечит дополнительное стимулирование спроса и гарантированную загрузку региональной инфраструктуры», – сказал Дмитрий Чернышенко.