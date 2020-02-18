Дан старт юбилейному Празднику Севера учащихся

С 14 по 16 февраля в Мончегорске прошли соревнования по мини-футболу на снегу. Среди команд девушек за звание абсолютных чемпионов 60-го юбилейного Праздника Севера боролись команды города Апатиты, Мончегорска и Оленегорска.

Как сообщает Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области, уверенную победу одержала команда города Апатиты, второе место у команды города Мончегорска, третье – города Оленегорска.

Среди юношей в соревнованиях встретились команды городов Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Апатиты и Кандалакши. С разницей в одно очко победу одержала команда города Кандалакши, серебряные призеры команда города Мурманска, третье место у команды города Апатиты.

По итогам игр названы лучшие игроки в номинациях:

- самый юный игрок: Елизавета Степанькова (Апатиты) и Матвей Китайцев (Кандалакша);

- лучший вратарь: Полина Воробьева (Мончегорск) и Артем Краморенко (Апатиты);

- лучший защитник: София Щербина (Апатиты) и Иван Клеветов (Кандалакша);

- лучший нападающий: Надежда Дергачева (Оленегорск) и Артем Потемкин (Мурманск).

Абсолютные чемпионы соревнований награждены лентами и грамотами, команды победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями и грамотами Министерства спорта и молодёжной политики Мурманской области.