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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.26 09:50

Дан старт юбилейной экспедиции «Арктического плавучего университета»

1 июля из Мурманска стартовала 20-я экспедиция Арктического плавучего университета, организованная САФУ и Северным управлением Росгидромета. На борту научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» отправились 54 участника – учёные, студенты и аспиранты из 14 ведущих российских вузов и научных организаций.

Им предстоит продолжить изучение прибрежных экосистем Баренцева и Карского морей в условиях изменения климата и роста антропогенной нагрузки.

Как сообщает www.sevmeteo.ru, работы пройдут на борту судна и во время высадок на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа. Исследования охватят гидрометеорологический режим морей Северного Ледовитого океана, микробиологию Арктики, биоразнообразие экосистем, состояние окружающей среды в районах хозяйственной деятельности.

От «Севгидромета» в экспедиции принимает участие опытный океанолог, специалист отдела гидрометеорологии моря Александр Соломатов. В качестве помощника капитана по научной части он будет обеспечивать взаимодействие экспедиции и экипажа судна и проводить вместе с молодыми учёными и студентами комплексные исследования в арктических морях, научит обращаться со сложными океанографическими приборами и оборудованием - океанографическим зондом, устройством для отбора проб воды с разных глубин и дночерпателем.

Напомним, что проект «Арктический плавучий университет» действует с 2012 года. За это время в экспедициях приняли участие более 900 исследователей, опубликовано свыше 250 научных работ.

 

 

 

Фото: https://www.sevmeteo.ru/press/news/19506/

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