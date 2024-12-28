Данные о мерах поддержки МСП стали доступны в «личных кабинетах» налогоплательщиков

Информация о федеральных и региональных мерах господдержки, предлагаемых малому и среднему бизнесу, стала доступна в «личных кабинетах» налогоплательщиков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь они могут, не выходя из своих «личных кабинетов», видеть сведения о предлагаемых на МСП.РФ инструментах развития бизнеса, выбирать и сразу переходить к их получению на «Цифровой платформе». Функционал был разработан и реализован по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

В «личных кабинетах» юридических лиц и ИП предоставляются сведения о персонализированных и общих мерах господдержки бизнеса. Пользователи могут ознакомиться с информацией об инструментах и услугах для МСП, предоставляемых федеральными и региональными органами власти, а также организациями инфраструктуры поддержки.

Теперь все данные о мерах господдержки бизнеса представлены в виде специального виджета, через который также можно выбрать необходимый сервис или услугу и перейти непосредственно к ней на «Цифровой платформе» МСП.РФ. Найти подходящие меры поддержки и услуги, обратиться за их получением помогает проактивный механизм подбора платформы. Он во взаимодействии с цифровым профилем предпринимателя делает предоставление мер поддержки адресным, а получение — более удобным и быстрым.

«Корпорация МСП продолжает интеграцию «Цифровой платформы» с другими цифровыми площадками для расширения информирования предпринимателей о доступных им государственных мерах поддержки и услугах. Мы обсуждаем сотрудничество со многими онлайн-сервисами, которыми малый и средний бизнес ежедневно пользуется», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, «Цифровая платформа» МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса. Реализуется в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/