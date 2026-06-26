Данные по промышленности в мае 2026 года оказались значительно хуже ожиданий экономистов

С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, в мае 2026 года промышленность РФ снизилась на 0,8% после роста на 0,3% в апреле, также на 0,3% в марте, также на 0,3% в феврале и снижения на 0,3% в январе.

По данным Федеральной службы статистики, промпроизводства в РФ в мае 2026 года снизилось на 0,7% годовом сравнении после повышения на 1,9% в апреле, на 2,3% в марте.

За январь-май 2026 года промпроизводство в РФ выросло на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечалось ранее, январь и февраль по ряду причин, в том числе календарных (в январе было на два рабочих дня меньше, чем годом ранее, а в феврале - на один рабочий день меньше) и погодных факторов, не являлись в полной мере показательными месяцами, задающими тренды на год. В марте и в апреле 2026 года число рабочих дней совпадало с мартом и апрелем 2025 года, а в мае 2026 года было уже на один рабочий день больше, чем в мае прошлого года.

С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, в мае 2026 года промышленность РФ снизилась на 0,8% после роста на 0,3% в апреле, также на 0,3% в марте, также на 0,3% в феврале и снижения на 0,3% в январе.

В мае 2026 года рост в обрабатывающих отраслях составил 0,5% в годовом выражении после роста на 3,1% в апреле, на 3,0% в марте, снижения на 2,8% в феврале и падения на 3,0% в январе (за январь-май - рост на 0,3%).

В добывающем секторе в мае 2026 года был зафиксирован спад на 2,7% в годовом выражении после снижения на 0,4% в апреле, роста на 1,0% в марте, роста на 0,9% в феврале и роста на 0,5% в январе (за январь-май - сокращение на 0,2%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в мае был зафиксировано сокращение на 2,2% после роста на 0,9% в апреле, роста на 0,1% в марте, на 3,6% в феврале и на 7,5% в январе (за январь-май - рост на 2,4%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов спад в мае составил 3,4% после роста на 0,9% в апреле, снижения на 2,4% в марте, сокращения на 2,1% в феврале и падения на 7,0% в январе (за январь-май - снижение на 2,8%).

Отрасли, показавшие в мае значительный рост по сравнению с маем 2025 года: производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 24,7%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 22,2%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 18,1%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 15,8%.

Отрасли, существенно снизившие объёмы производства в мае 2026 года по сравнению с маем 2025 года: производство кокса и нефтепродуктов - 13,5%; металлургическое производство - 12,8%.

В 2025 году рост промпроизводства в РФ составил 1,3% после повышения на 5,1% в 2024 году.

Согласно данным Росстата, производство легковых автомобилей в РФ в мае 2026 года выросло в годовом выражении на 47,4%, до 51,6 тысячи шт.; в январе-мае - на 6,8%, до 300 тысяч шт., сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Выпуск грузовиков в мае увеличился на 5%, до 9,4 тысячи шт. С начала года производство грузовиков сократилось на 19,1%, до 47,3 тысячи шт.

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн (кроме электробусов) в мае было выпущено 731 шт. (+1,8% г/г). За пять месяцев текущего года - около 3,4 тысячи шт. (-10,4%).

Двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в РФ в мае было произведено 12,6 тысячи шт. (-23,3% г/г). В январе-мае объём их выпуска зафиксирован на уровне 68,1 тысячи шт. (-23,9%).

Выпуск кузовов для автомобилей в мае подрос на 10,1%, до 3,9 тысячи шт. С начала года кузовов в РФ было произведено 17,3 тысячи шт. - на 9,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Производство продуктов питания за 5 месяца выросло на 1,2%

Производство пищевых продуктов в РФ в январе-мае 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года выросло на 1,2%, напитков - снизилось на 3,1%, отмечает Росстат.

В мае по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года производители продуктов питания нарастили выпуск на 1,9%, напитков - снизили на 0,4%.

Росстат также сообщил, что производство мяса (без мяса птицы) за 5 месяцев составило 1,4 млн тонн, что на 4,5% больше, чем годом ранее, мяса птицы - 2,1 млн тонн (на 3% меньше), колбасных изделий - 988 тысячи тонн (на 1,4% меньше). В мае в годовом выражении производство мяса (без мяса птицы) выросло на 4,3%, до 0,3 млн тонн, мяса птицы - снизилось на 7,2%, до 0,4 млн тонн, колбасных изделий - на 1,5%, до 211 тысячи тонн.

Производство молока (кроме сырого) за 5 месяца снизилось на 0,5%, до 2,5 млн тонн, сливочного масла - на 6,4%, до 136 тысячи тонн. В то же время выработка сыров выросла на 4,3%, до 359 тысячи тонн, творога - на 10,7%, до 228 тысячи тонн. В мае производство молока в годовом выражении снизилось на 0,2%, до 0,5 млн тонн, сливочного масла - на 10%, до 28,1 тысячи тонн, сыров - увеличилось на 6,7%, до 74,9 тысячи тонн, творога - на 10,7%, до 46,4 тысячи тонн.

Производство рыбной продукции (переработанная и консервированная рыба, ракообразные и моллюски) за 5 месяцев составило 1,7 млн тонн (на 2,7% меньше), в мае - 0,2 млн тонн (на 4,4% меньше).

График: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/94_24-06-2026.html