В Мурманской области пройдёт выборочное наблюдение трудоустройства выпускниковНа участке федеральной трассы Р-21 «Кола» в районе Долины Славы закроют движение транспорта 8 мая
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)07.04.21 17:15

Данные становятся мобильнее. 7 апреля — День рождения Рунета

Интернет сегодня регулярно используют порядка 77% российских семей, и больше половины — через мобильные телефоны, сообщает сайт Всероссийской переписи населения.

Как меняются интернет-активность и предпочтения устройств для выхода в сеть?  И для чего россиянам цифровая перепись населения? Рассказываем 7 апреля — в День рождения Рунета.

Русскоязычные сайты с доменом .ru появились в нашей стране в 1994 году. С этого момента в Интернет стали активнее выходить не только IT-специалисты, преподаватели и студенты вузов, но и обычные пользователи. Главным условием было наличие персонального компьютера, телефонной линии и dial-up-модема – с характерным писком и треском, а также низкой скоростью. И, конечно, договора с провайдером (при условии, что связь могла быть предоставлена в определённом населённом пункте). Оплата услуг, как правило, была поминутной, что сказывалось на времени посещения сайтов и объёме получаемой информации.

С развитием мобильных технологий и широкополосного безлимитного доступа в 2000-е годы использовать Интернет постоянно уже стали больше половины россиян. В 2017 году, по данным Росстата, доступ к сети имели 76,3% домохозяйств страны. Настольный стационарный компьютер для этого использовали лишь 40,6%, а смартфоны — 56,0%. В 2019 году доля домохозяйств с выходом в Интернет почти не изменилась и составила 76,9%. Но заметно поменялись предпочтения в устройствах для интернет-сёрфинга. Причём, в пользу смартфонов — их применяло уже 66,0%, когда настольные компьютеры — лишь 36,8%. Впервые с появления Рунета компьютеры так сильно – почти вдвое – уступили другой технике для выхода в сеть.

Заметим: ноутбуки и планшетные компьютеры в домохозяйствах с 2017 года стали также реже использоваться — с 40,6 и 26,8% до 38,5 и 23,3% соответственно. В целом доля населения, использующего Интернет, по итогам 2020 года составила 84,1%.

По данным последнего выборочного наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (ИКТ), в 2020 году 82 процента домашних хозяйств Мурманской области имели персональный компьютер, а 85 процентов – доступ к сети Интернет. По этим показателям наш регион занимал второе место среди субъектов Северо-Западного федерального округа после Санкт-Петербурга.

Для выхода в Интернет 83 процента домохозяйств области использовали мобильные телефоны или смартфоны, устройства для чтения электронных книг, 63 процента – мобильные компьютеры. 

Со времени последней переписи населения 2010 года, заметно изменился и уровень цифровизации российских компаний. Если в 2010 году, по данным Росстата, веб-сайт имели 28,5% организаций, то в 2019-м — 51,9%. Доля компаний-пользователей Интернет выросла с 82,4 до 91,2%, а Интранет (корпоративные сети) — с 13,1 до 31,8%. «Облачные» сервисы стали использовать 28,1% организаций.

На этом фоне цифровизация коснулась и предстоящей в 2021 году Всероссийской переписи населения. Теперь для сбора данных будут применяться мобильные устройства — уникальные российские планшеты, а для обработки и визуальной выдачи статистической информации — специальная BI-платформа, доступ к которой через Интернет получат все россияне.

Но главным нововведением станет возможность каждого переписаться дистанционно — через портал «Госуслуг». По данным исследования компании Ipsos Comcon, проведённого в 2020 году,  52% опрошенных россиян хотели бы пройти перепись населения онлайн.

Ранее проведённый в августе 2020 года соцопрос ВЦИОМ показал, что каждый второй опрошенный уже знает о дистанционной возможности участия в переписи. Наиболее просвещёнными оказались молодые люди в возрасте 18–24 лет — 76% из них сообщили, что в курсе такой опции.

Переписаться самостоятельно россияне смогут любым удобным способом: с домашнего или рабочего компьютера с выходом в сеть, через приложение в смартфоне, либо заполнить электронный переписной лист на компьютере в одном из центров «Мои документы».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманчане стали чаще использовать для расчётов банковские карты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)
ПодробнееТатьяна Кусайко – первая!
-

Последние комментарии

Почитатель таланта водителя-ветерана троллейбуса Владимира Владимировича Долинина.
02.04.21 16:24
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, жители Кольского Заполярья! Радостно и приятно читать такие новости! Владимир Владимирович Долинин, а попросту дядя Вова, при жизни стал городской легендо
Комментарий к новости:«Сто тысяч дорог позади» Владимира Долинина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
02.04.21 15:49
Приятно и радостно узнавать, что воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 123 "Белоснежка" Светлана Фёдоровна Дедовец стала победителем городского конкурса педагогов муниципальных образовательных учреждений "
Комментарий к новости:Сотрудница детского сада №123 Мурманска Светлана Дедовец - «Воспитатель Мурманской области-2021»
Тина
02.04.21 10:47
Какой ужас!!! Страна на газ переходит. А тут. Ппц, 50 годы, 20 века!!!
Комментарий к новости:В Североморске продолжается строительство новой котельной
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Дом с лилиями». Художественный сериал, 23 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Мурманчане стали чаще использовать для расчётов банковские карты-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 2,2 рубля, а доллар укрепился почти на 1,4 рубля-PRO Энергетику (18+)Международные эксперты проверят Кольскую АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)В региональный закон о мерах поддержки нуждающихся семей с детьми внесены изменения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика