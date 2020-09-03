Мурманская область. Арктика (16+)03.09.20 09:15
«Дары осени 2020» - в Кировске
С 3 по 5 сентября администрация города Кировска проводит торговую универсальную ярмарку выходного дня «Дары осени 2020». Она откроется на площадке у городского Дворца культуры (ул. Мира, 7) и будет работать с 10.30 до 17.30.
На прилавках городской ярмарки будет представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров для взрослых и детей, продукции пчеловодства, мясной и рыбной продукции, саженцев и рассады, а также различных сопутствующих товаров.
Во время проведения ярмарки планируется работа выездных буфетов с широким ассортиментом продукции собственного производства.
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